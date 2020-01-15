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Almanya`nın ekonomik büyümesi yavaşladı

15.01.2020 13:27

Son güncelleme : 15.01.2020 13:29
Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya`da ekonomi, geçen yıl küresel ticaret savaşları, sıkıntı içindeki otomotiv sektörü ve Brexit kaosu nedeniyle yüzde 0,6 büyüyerek hız kesti.



AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı ilk verilere göre, Almanya'nın GSYH'si piyasa beklentileri paralelinde 2019 yılında yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Böylece Almanya, son 6 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi.

Almanya'da GSYH, 2018’de 1,5 2017’de 2,5, 2016’da  2,2, 2015’te 1,7  ve 2014’te 2,2 ve 2013’te yüzde 0,4'lük artış göstermişti.

Destatis değerlendirmesinde, büyümenin hız kesmesine karşın Alman  ekonomisinin 10 yıldır art arda büyüdüğü belirtilerek, “Doğu ve Batı Almanya'nın  birleştiği 1990 yılından sonra uzun dönemli art arda büyüme oldu." ifadelerine  yer verildi.

Almanya'nın 2018'deki büyümesinin arkasındaki ana itici güç yerli  faktörler olurken, yıllık bazda hanehalkı tüketim harcamaları yüzde 1,6, kamu  harcamaları da yüzde 2,5 arttı.

Analistler, ekonomik büyümedeki düşüşte, küresel ticaret  gerilimlerinin Alman ihracatını olumsuz etkilemesi ve yerli otomobil sektöründe  yapısal değişim ve otomobil satışların yavaşlamasının etkili olduğunu belirtti.

Destatis, geçen yılın son çeyreğine ilişkin verileri 14 Şubat 2020'da  açıklayacak. 2018 yılı GSYH'ye ilişkin detaylı sonuçlar ise 25 Şubat 2020’da  duyurulacak.

ZAYIFLAYAN KÜRESEL EKONOMİ, ALMAN EKONOMİSİNİ DE ETKİLİYOR

Destatis verilerine göre, Almanya'da istihdam,  geçen yıl bir önceki yıla göre 400 bin artarak 45,3 milyon kişiye yükselirken, yüksek işgücüne katılım  ve misafir işçilerin sayısı emeklilerden ve Almanya'daki göçten daha fazla oldu.

Almanya'daki yüksek istihdam ve düşük faizler, geçen yıl Hazine'nin  yüksek gelir elde etmesine de yaradı. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve  sosyal sigortalar 2019'u 49,8 milyar avro (2018’de 62,4 milyar avro fazla)  fazlayla kapattı. Kamu gelirleri fazlası ülkenin GSYH’sinin yüzde 1,5'ine  (2018’de yüzde 1,7’sine) denk geldi.

Uzmanlar, ihracata dayalı Alman ekonomisinde büyümeyi, sıkıntı  içindeki Alman otomotiv sektörü, ülkenin ürünlerine karşı küresel talep  zayıflığı, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları ile Brexit'in etkilemeye  devam ettiğini vurguladı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), sıkıntı içindeki Alman otomotiv sektöründen dolayı ekonominin 2019'da yaklaşık 0,75 puan daha az büyüyeceğini belirtmişti.




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