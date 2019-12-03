Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 270,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.804 liradan satılıyor.
Altın fiyatları kaç lira?
03.12.2019 12:03
Son güncelleme : 03.12.2019 12:07
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 270,2 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 270,3 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
441 lira, Cumhuriyet altını da 1.804 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yatay seyirle 1.463 dolar seviyesinde seyrediyor.
11:52108.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 232,42
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.253
En Düşük
107.583
11:525,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7372
11:526,3756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3572
11:52270,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,21
|Açılış
|: 270,42
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,72
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,76
|33.158.637
|% 13,94
|
|MAALT
|31,60
|3.467.096
|% 10,96
|
|SMART
|7,82
|79.397.361
|% 10,14
|
|OSMEN
|3,39
|42.921
|% 9,71
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BJKAS
|3,03
|263.286.099
|% -9,28
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|GSRAY
|2,13
|303.477.421
|% -5,33
|
|TSPOR
|2,00
|66.084.513
|% -5,21
|
|THYAO
|13,93
|430.763.089
|% 0,29
|
|GSRAY
|2,13
|303.477.421
|% -5,33
|
|BJKAS
|3,03
|263.286.099
|% -9,28
|
|ISFIN
|2,91
|218.185.736
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,45
|122.955.306
|% -0,41
|
|GSRAY
|2,13
|303.477.421
|% -5,33
|
|BJKAS
|3,03
|263.286.099
|% -9,28
|
|ISFIN
|2,91
|218.185.736
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,45
|122.955.306
|% -0,41
|
|TSKB
|1,08
|50.589.097
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4379
|7,4752
|% 0,33
|
|Frank
|5,7808
|5,8156
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5282
|1,5359
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|0,53
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,30
|61,30
|0,38
|