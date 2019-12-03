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Altın fiyatları kaç lira?

03.12.2019 12:03

Son güncelleme : 03.12.2019 12:07
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 270,3 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.804 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kuru ve ons altındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 270,2 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 270,3 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.804 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yatay seyirle 1.463 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Tam 1.780 1.825 -7,91  
Yarım 860 883 -3,83  
Çeyrek 432 441 -1,91  
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