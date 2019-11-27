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Altın fiyatları ne kadar oldu?

27.11.2019 10:24

Son güncelleme : 27.11.2019 10:24
Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 270,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa paralel, 270,6 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.459,7 dolar seviyesinde seyrediyor.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.459 1.460 -2,90  
Altın Gr. 271 271 -0,24  
Cumhuriyet 1.786 1.813 0,00  
Tam 1.778 1.823 -0,75  
Yarım 859 882 -0,37  
Çeyrek 431 441 -0,18  
Gümüş.Ons 17,02 17,04 -0,08  
Gümüş Gr. 3,15 3,16 -0,01  
B. Petrol 63,14 63,14 -0,07  
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