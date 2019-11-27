Altının gram fiyatı, yatay seyirle 270,6 lira seviyesinde seyrediyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
27.11.2019 10:24
Son güncelleme : 27.11.2019 10:24
AA
Gram altın, dün dolar kuru
ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 270,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa paralel, 270,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
440 lira, Cumhuriyet altını da 1.803 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 1.459,7 dolar seviyesinde seyrediyor.
10:09106.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 188,67
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.190
En Düşük
105.890
10:095,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:096,3520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:09270,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 270,73
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|INTEM
|9,55
|4.263.330
|% 7,91
|
|OZBAL
|1,85
|1.949.916
|% 6,94
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|OLMIP
|7,02
|119.320
|% -7,63
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|UZERB
|1,70
|529
|% -2,86
|
|BOYP
|13,31
|3.550
|% -2,85
|
|SAYAS
|1,72
|11.318
|% -2,82
|
|THYAO
|13,78
|97.530.953
|% 0,29
|
|MGROS
|22,54
|54.815.646
|% -1,40
|
|SISE
|4,90
|50.764.469
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,36
|38.368.888
|% 1,36
|
|GARAN
|10,04
|31.544.876
|% 0,30
|
|KARSN
|1,41
|23.395.347
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,36
|38.368.888
|% 1,36
|
|EKGYO
|1,50
|22.515.063
|% 1,35
|
|SISE
|4,90
|50.764.469
|% 1,03
|
|THYAO
|13,78
|97.530.953
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3863
|7,4233
|% -0,04
|
|Frank
|5,7566
|5,7913
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-2,90
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|-0,07
|