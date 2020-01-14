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Altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi

14.01.2020 17:15

Son güncelleme : 14.01.2020 17:15
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 290 bin 549 lira, en yüksek 293 bin lirayı  gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14  azalışla 292 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 807 milyon 478 bin  297,49 lira, işlem miktarı ise 2.796 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 817 milyon 936 bin 592,86 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has  Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk  Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.




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