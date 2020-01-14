Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi.
Altının kilogramı 292 bin 500 liraya geriledi
14.01.2020 17:15
Son güncelleme : 14.01.2020 17:15
AA
Altın piyasasında, en düşük 290 bin 549 lira, en yüksek 293 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 292 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 807 milyon 478 bin 297,49 lira, işlem miktarı ise 2.796 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 817 milyon 936 bin 592,86 lira
oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
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|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
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|% 0,00
|
|Euro
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|Alış
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|%
|
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|Altın Gr.
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|292
|-0,08
|
|Cumhuriyet
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|1.961
|-5,00
|
|Tam
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|1.973
|-9,54
|
|Yarım
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|954
|-4,62
|
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