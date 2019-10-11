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Analistler, Barış Pınarı Harekatı`nda TL varlıklarda bozulma beklemiyor

11.10.2019 11:39

Son güncelleme : 11.10.2019 12:02
Analistler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat`ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı`nın yerel varlıklar üzerinde kalıcı ve uzun süreli negatif etkisinin olmayacağını belirtiyor.



AA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın piyasalara olası etkilerini analistler AA'ya değerlendirdi.

Analistler, Türkiye'nin özellikle güney sınırını korumak amacıyla daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında Türk lirası varlıklarda bozulma yaşanmadığını, sert dalgalanmalar görülmediğini anımsattı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı boyunca da döviz ve pay piyasalarında oynaklığın sınırlı kalabileceğini tahmin eden analistler, Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle oluşturulan güvenli bölge sayesinde 3 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını dile getirdi.

"HAREKAT BOYUNCA EKONOMİDE REFORM VE TEŞVİK SÜRECİNİN KESİNTİSİZ DEVAMI ÖNEMLİ"

Barış Pınarı Harekatı'nın finansal piyasalara etkisini değerlendiren  AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın çok uzun süredir planlanan, stratejik olarak her alanda ciddi hazırlıklar yapılan ve  Türkiye'nin Fırat'ın doğusu, Suriye'nin kuzeyi noktasında terör kaynaklı  istikrarsızlık ve barışı engelleyici hedeflere karşı uzun süreli bir operasyon  olduğunu belirtti.

Bu operasyon sürecinde piyasaların takip edeceği birkaç önemli başlık  bulunduğunu ifade eden Paksoy, şöyle devam etti:

"İdlib barış sürecinde başlayan ve bugüne kadar devam eden iki ülkenin  lideri arasındaki güçlü ve pozitif iletişim etrafında  çıpalanan Türkiye-ABD  ilişkilerinin seyri. ABD içinde şimdilik Başkan Trump'ın mesafeli durduğu  muhalefetin, Pentagon vb. kurumların  desteklediği  olası yaptırım tehditlerinin  gerçekleşme olasılığı. Başta Rusya, İran ve Irak gibi bölge ülkeleri ile  operasyonla ilgili yürütülecek iletişim süreci. AB, İsrail ve bölge üzerinde  etkili olan diğer majör ülkeler ve özellikle NATO ile sürdürülecek iletişim.  Harekatın adım adım devamı sırasında oluşacak haber akışı, süresi ve sonucu  itibarıyla olası etkiler. Harekatın süresi, boyutu gibi değişkenlerle izlenecek  Türkiye ekonomisine olası etkileri. Bu başlıklar ve olası fiyat etkisi piyasalar  tarafından yakından izlenecek."

Paksoy, Yeni Ekonomi Programı (YEP) sırasında ulaşılan makro denge ve  disiplin sürecinin korunmasının, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sürdürülmesi adına ekonomi yönetimi tarafından harekat sürecine paralel olarak  reform ve teşvik sürecinin kesintisiz devamının oldukça önemli olacağına dikkati  çekti

"BORSANIN 100.000'İ GEÇMESİ VE YÜKSELİŞİ MASADA"

Stratejist Cüneyt Paksoy, ilk fiyatlamalara bakıldığında dolar/TL tarafında 5,85 üzerinde 5,90-6,15 aralığına doğru bir ilerleme gözlemlendiğini söyledi.

Harekatın devamında yaptırım süreci reel olarak çalışmadıkça ve ABD  ile diğer ülkelerle açık, şeffaf  uluslararası iletişim devam ettikçe ve  6,00-6,60 geniş bandının yine tepe olarak kalması ve yukarı hareketlerin tepki  olarak etiketlenmesinin mümkün göründüğünü belirten Paksoy, faiz tarafında  dolar/TL'deki kriterlere bağlı olarak özellikle tahvil tarafında gösterge ve uzun  vadeli tahvil tarafında gözlenen hareketin ilk tepki olduğu yüzde 15-17 bandı  geçilmedikçe ve  enflasyon hedefleri masada kaldıkça tekrar yüzde 14'lere çekilme  ihtimalinin olduğunu söyledi.

Paksoy, harekatın pay piyasalarına olası etkileri hakkında şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Pay piyasalarında ise kur ve faiz tarafında yaşanan tepkiye bağlı  olarak banka hisseleri önderliğinde gelişen geri çekilmenin bir düzeltme olarak  kalma olasılığının çalışması için yukarı hareketin devamı adına global tarafta  borsa hareketlerine de bağlı olarak 200 günlük üssel ortalamanın da içinde olduğu  97.000-98.500 desteğinin önemli olacak ve gelecek tepkilerde 100.000 üzerinde  tekrar kalıcı olunması durumunda satışların alımlarla dengelenme ve tekrar  yükselişe geçme olasılığı masada kalacaktır."

"TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ FİYATLAMALARIN DENGELENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de daha önce gerçekleştirilen  iki askeri harekatı (Fırat ve Zeytin Dalı) da dikkate aldıklarında bir süredir  paylaştıkları görüşlerinde değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Harekatın yerel varlıkların fiyatlama sürecinde kalıcı-uzun süreli  erozyona sebep olacağı beklentisi içinde olmadıklarına dikkati çeken Gödek,  "Haber akışının sıcaklığını kaybetmesi ve 13 Kasım'da Washington'da  gerçekleştirilecek olan ABD Başkanı Donald Trump-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan görüşmesine yönelik beklentilerin zaman içerisinde spot piyasa  fiyatlamalarında dengelenmenin sağlanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz."  ifadelerini kullandı.

Gödek, dolar/TL işlemlerinde 5,8550 seviyesinin üzerinde lira  baskılanmasının teknik olarak 5,95-6,00 bölgesine kadar devam edebileceğini dile  getirdi.

Ancak şu aşamada daha yüksek seviyeleri ek olumsuz haber akışı  olmadıkça öngörmediklerini söyleyen Gödek, "Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde  ise 97.500 desteği korundukça yükseliş potansiyelinden uzaklaşıldığını  düşünmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER ARTTI"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise harekatın  başlamasıyla TL ve Türkiye'nin finansal piyasalarında aşağı yönlü risklerin  arttığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın harekat konusundaki açıklamalarının  yatırımcıları Türkiye'deki finansal piyasalar konusunda tedirgin hale getirdiğini  ifade eden Rendell, harekata ilişkin durumun biraz daha netleşmesine kadar Türk  varlıklarına ilişkin yabancı ilgisinin azalabileceğini dile getirdi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys de  Washington'dan gelen açıklamalara değinerek, Trump'ın operasyona tek taraflı bir  bakış açısıyla tamamen karşı çıkmadığına ancak Washington'da ona yakın isimlerin  operasyonu eleştiren açıklamalarının olduğuna dikkati çekti.

Matys, ABD Kongresi'nde alınabilecek herhangi bir yaptırım kararının TL'yi etkileyebileceğini söyledi.




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