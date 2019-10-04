Apple, iPhone 11 üretimini yüzde 10`a varan oranda artıracak.
Apple, iPhone 11 üretimini artıracak
04.10.2019 10:07
Son güncelleme : 04.10.2019 10:07
Nikkei gazetesinin haberine göre Apple, yeni çıkardığı modeli iPhone 11 üretimini yüzde 10'a varan oranda, 8 milyon adet artıracağı konusunda tedarikçilerini bilgilendirdi.
Apple, üretimini artırma kararını yeni modeline dünya genelinde beklenenden daha iyi bir talep gelmesi sonrası aldı.
Apple'ın iPhone 11 üretimini 7-8 milyon adet artırması, şirketin yıllık telefon üretimini bu yıl Google seviyesine ulaştıracak.
Apple, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerini Eylül ayı başında kamuoyuna tanıtmıştı.
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
0
En Düşük
0
18:055,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0140
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7088
En Düşük
5,6866
18:056,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2665
En Düşük
6,2408
18:05276,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,90
|Açılış
|: 276,53
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
276,76
En Düşük
275,47