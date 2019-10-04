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Apple, iPhone 11 üretimini artıracak

04.10.2019 10:07

Son güncelleme : 04.10.2019 10:07
Apple, iPhone 11 üretimini yüzde 10`a varan oranda artıracak.



Nikkei gazetesinin haberine göre Apple, yeni çıkardığı modeli iPhone 11 üretimini yüzde 10'a varan oranda, 8 milyon adet artıracağı konusunda tedarikçilerini bilgilendirdi.

Apple, üretimini artırma kararını yeni modeline dünya genelinde beklenenden daha iyi bir talep gelmesi sonrası aldı.

Apple'ın iPhone 11 üretimini 7-8 milyon adet artırması, şirketin yıllık telefon üretimini bu yıl Google seviyesine ulaştıracak.

Apple, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerini Eylül ayı başında kamuoyuna tanıtmıştı.




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