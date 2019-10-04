Apple, iPhone 11 üretimini artıracak















Nikkei gazetesinin haberine göre Apple, yeni çıkardığı modeli iPhone 11 üretimini yüzde 10'a varan oranda, 8 milyon adet artıracağı konusunda tedarikçilerini bilgilendirdi.Apple, üretimini artırma kararını yeni modeline dünya genelinde beklenenden daha iyi bir talep gelmesi sonrası aldı.Apple'ın iPhone 11 üretimini 7-8 milyon adet artırması, şirketin yıllık telefon üretimini bu yıl Google seviyesine ulaştıracak.Apple, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerini Eylül ayı başında kamuoyuna tanıtmıştı.