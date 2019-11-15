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Aramco`nun yüksek karlılığı yatırımcıları iştahlandırıyor

15.11.2019 11:14

Son güncelleme : 15.11.2019 11:14
Suudi Arabistan borsası Tadawul`da gelecek ay ilk halka arzı (IPO) gerçekleştirilecek milli petrol şirketi Saudi Aramco`nun yüksek karlılığı yatırımcıların ilgisini çekiyor.



AA

Geçen yıl elde ettiği 111 milyar dolarlık net karla Apple, Alphabet  (Google), ExxonMobil gibi teknoloji ve enerji devlerinin toplam net karını geride  bırakan Saudi Aramco'nun varil başına 10 dolardan düşük maliyetle petrol üretmesi  IPO'ya  yatırımcı talebinin güçlü olacağını gösteriyor.

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in  uzmanlarından Caroline Bain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan  dünyada en düşük petrol üretim maliyetine sahip ülke. Küresel petrol üretimi ve  talebi düşse de Suudiler rekabetçi bir üretici olmaya devam edecek." dedi.

Saudi Aramco'nun batılı ülkelerin petrol firmaları gibi çevresel  sorunlarla karşı karşıya olmadığına dikkati çeken Bain, şirketin çok verimli  yönetildiğini ifade etti.

Bain, şu an petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin Aramco hisselerine  talebi zayıflatmayacağını belirterek, "Yatırımcılar petrol fiyatları görünümüne  orta vadede önem vermiyor." diye konuştu.

IPO'NUN PETROL FİYATLARINDA ETKİLİ OLMASI BEKLENMİYOR

Saudi Aramco'nun IPO'su kapsamında şirketin sadece yüzde 0,5'lik  hissesinin bireysel yatırımcılara sunulacağını dile getiren Bain, yeni hisse  sahiplerinin şirkette söz sahibi olmasının kolay görünmediğini söyledi.

Bain, "Suudi hükümeti Saudi Aramco'nun kontrolünü yakın zamanda  bırakmayacaktır. Şirketin, Suudi kraliyet ailesine yakın olması bazı soru  işaretleri oluşturuyor ancak yatırımcılar Aramco'nun yüksek karlı bir şirket  olduğunu ve Suudi petrolüne talebin devam edeceğini bilerek hisse satın almak  isteyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının 5-6 Aralık'ta  Viyana'da düzenleneceğini belirten Bain, Aramco'nun IPO sürecinin Suudi Arabistan  ve OPEC ülkelerinin üretim kararlarına veya petrol fiyatlarına etkisinin  olmayacağını ifade etti.

"TADAWUL'DA DİĞER HİSSELERE TALEP DÜŞECEK"

Londra'daki danışmanlık kuruluşu MENA Advisors'ın Genel Müdürü Rory  Fyfe ise milli gurur ve kraliyet ailesine yakın olma amacıyla  Aramco hisselerine  daha çok Suudi yatırımcıların talip olacağını dile getirdi.

Aramco'nun diğer enerji şirketlerine göre daha fazla temettü getirisi  olduğuna dikkati çeken Fyfe, bunun da yabancı yatırımcılara cazip gelebileceğini  söyledi.

Öte yandan, Aramco'nun IPO'sunun Suudi borsası Tadawul'a yabancı  talebinde etkili olmayacağını savunan Fyfe, "Aramco IPO'sunun Tadawul'da  yapılmasının tek nedeni, gelecekte uluslararası borsalarda yabancı yatırımcıların  ilgisini çekmek. Aramco, Suudi borsası için çok büyük. Şirketin IPO'su  Tadawul'daki diğer hisselere talebi düşürecek." diye konuştu.

Yatırımcı talebine bağlı olarak gelecek iki yılda Aramco hisselerin  bir kısmının daha Tokyo, Hong Kong, Londra ve New York borsalarında halka arz  edilmesi düşünülüyor.




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