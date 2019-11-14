ASELSAN`ın 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurum yöneticileri Anıtkabir`i ziyaret etti.
ASELSAN 44 yaşında
14.11.2019 14:24
Son güncelleme : 14.11.2019 14:24
AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.
Mozoleye çelenk bırakan Görgün, saygı duruşundan sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.
Görgün, deftere şunları yazdı:
"Ulu Önder Atatürk, ASELSAN'ın 44'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde gururla yüksek huzurlarınızdayız. Kurulduğu günden bugüne ASELSAN, teknolojide ulaştığı derinlikle, araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki gücüyle, tasarım ve üretim yetkinliklerini geliştirmesiyle, küresel pazardaki yerini yukarıya doğru taşımaya devam etmektedir. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması arzusuyla çalışmalarında emin adımlarla ilerlemektedir. Yüce Türk milletimizin ve ordumuzun ASELSAN'ı olmak için faaliyet gösterdiğimiz alanlarda teknolojilerimizi geliştirerek, yenilikçi, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek sistem ve ürünlerle rekabet gücümüzü artırarak yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesindeki öncülüğümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu teknoloji yolculuğunda, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' özdeyişiniz ana ilkemiz olmuştur. Ruhunuz şad olsun."
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