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ASELSAN 9 ayda 1.134 kişiyi işe aldı

01.10.2019 15:36

Son güncelleme : 01.10.2019 15:46
ASELSAN, mühendis ve teknisyen kadrosunu genişleterek yılın ilk 9 ayında 1.134 yeni işe alım gerçekleştirdiklerini açıkladı.



DHA

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, eylül ayı itibarıyla 10 milyar dolar sipariş ile tarihi sipariş rekoru kıran şirketin, bu siparişler kapsamında mühendis ve teknisyen kadrosunu genişlettiği bildirildi. Bu kapsamda, 2019 yılının ilk 9 ayında 1.134 yeni işe alım gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"ASELSAN’a yeni başlayan çalışanların yüzde 70’ini mühendisler, yüzde 25’ini de teknisyenler oluşturuyor. Bu çalışanların 26’sı doktora 144’ü ise yüksek lisans mezunu olup, işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkemize geri dönmesi sağlandı. Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına bir takım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yöneticimiz emekliye ayrıldı."

Açıklamada çalışmaların hız kesmeden devam edeceği de vurgulandı.




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