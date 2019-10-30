ASELSAN, Borsa İstanbul`un sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen, bu alanlarda fark yaratan şirketlerin yatırımcılarca ayırt edilebilmesi amacıyla başlattığı sürdürülebilirlik endeksinde aralıksız altıncı kez yer aldı.
ASELSAN yine BIST Sürdürülebilirlik Endeksi`nde
30.10.2019 10:31
Son güncelleme : 30.10.2019 10:31
AA
Şirketten yapılan açıklamaya göre Borsa İstanbul'un (BIST) endeks
için iş birliği yaptığı Londra merkezli bağımsız araştırma kuruluşu, firmaların kurumsal yönetim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, etik ilkeler, insan hakları, istihdam uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri gibi önemli alanlarda yürüttükleri sürdürülebilir faaliyetleri inceliyor ve değerlendiriyor.
Böylece gün geçtikçe önemi artan ve hatta bazı kurumsal yatırımcılar nezdinde en önemli yatırım
kriteri haline gelen sürdürülebilirlik konusunda başarılı şirketlere yatırım yapılmasını sağlayacak bir araç oluşturuluyor. Ayrıca şirketlerin bu konuda kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli göstergeler sunuluyor.
ASELSAN, endekse, başlatıldığı 2014 yılında dahil edilen 15 şirketten biri oldu. Şirket, bu yıl da 2018 boyunca endekse kriter teşkil eden alanlarda yürüttüğü ve iyileştirerek devam ettirdiği çalışmaları dolayısıyla endekse dahil edilen 56 şirket
arasında yer aldı.
ASELSAN, CDP'DE PUANINI ARTIRDI
ASELSAN ayrıca dünyanın en prestijli ve en kapsamlı çevre girişimlerinden biri olarak bilinen Carbon Disclosure Project'e (CDP) de gönüllü olarak dahil olan Türkiye'deki tek savunma sanayisi şirketi konumunda bulunuyor.
Şirket, karbon salımı alanında geçen yıl boyunca yürüttüğü örnek faaliyetlerle hem küresel hem de ülke ortalamasının üstünde performans göstererek önceki yıl "B" olan puanını "A-" seviyesine yükseltti.
Dünya genelinde savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren lider firmalarla aynı puanı alan ASELSAN, Türkiye'de CDP alanında en yüksek puanı elde eden iki firmadan biri.
10:1698.683
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -1.155,21
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
98.928
En Düşük
98.504
10:165,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0260
|Açılış
|: 5,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7709
En Düşük
5,7338
10:166,4088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4174
En Düşük
6,3589
10:16276,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,85
|Açılış
|: 276,33
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|130,00
|21.450
|% 14,04
|
|CEMTS
|5,79
|5.422.643
|% 8,02
|
|AVHOL
|2,19
|2.241.651
|% 7,88
|
|SALIX
|5,00
|505
|% 5,49
|
|GARFA
|4,18
|103.343
|% 5,03
|
|KLNMA
|43,86
|4.172.261
|% -12,37
|
|SANEL
|3,30
|66.000
|% -9,59
|
|EGCYH
|0,10
|5.034
|% -9,09
|
|ALYAG
|0,40
|16.600
|% -6,98
|
|DENIZ
|24,14
|1.737.203
|% -6,07
|
|ISFIN
|2,63
|68.077.657
|% -2,95
|
|THYAO
|11,61
|62.310.147
|% -1,94
|
|GARAN
|9,22
|60.467.126
|% -2,64
|
|ASELS
|18,10
|30.002.200
|% -3,00
|
|FENER
|14,41
|21.053.340
|% 1,84
|
|ISFIN
|2,63
|68.077.657
|% -2,95
|
|EKGYO
|1,19
|11.597.496
|% -2,46
|
|GARAN
|9,22
|60.467.126
|% -2,64
|
|THYAO
|11,61
|62.310.147
|% -1,94
|
|KRDMD
|2,19
|11.508.837
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4048
|7,4420
|% 0,60
|
|Frank
|5,7843
|5,8192
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|2,01
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|-21,00
|
|Tam
|1.813
|1.858
|-29,76
|
|Yarım
|876
|899
|-14,40
|
|Çeyrek
|440
|449
|-7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,02
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|-0,51
|
Seans Raporu
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-
10:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1629, 7 kaybederek (% -1.32 ) 121, 651
-
10:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi USAS, ISFIN, EKGYO
-
10:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle KNFRT, ECBYO, ISKUR
-
10:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISATR, PKENT
-
10:24XU100
Endeks 98, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 514.00 milyon TL de