İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020`den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık`ta toplanacak.
Asgari ücret tespiti için ilk toplantı 2 Aralık`ta
22.11.2019 14:46
Son güncelleme : 22.11.2019 15:09
AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan
Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak.
İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.
Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapacak.
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