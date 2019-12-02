Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları alış ağırlıklı seyretti
02.12.2019 10:27
Son güncelleme : 02.12.2019 10:27
AA
Çin'de kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,8 ile marttan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artarak 2.873,32 puan oldu.
Japonya'da ise imalat sanayi PMI kasımda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 48,9'a yükseldi. İmalat sanayide pozitif gelişmeye işaret eden verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 yükselerek 23.529,50 puandan günü tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,09 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 kazançla 40.950,11 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,36 primle 26.441,96 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 artışla 2.091,92 puanda seyrediyor.
10:12107.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 503,14
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.511
En Düşük
107.318
10:125,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0086
|Açılış
|: 5,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7490
|
5,7574
En Düşük
5,7336
10:126,3277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3497
En Düşük
6,3225
10:12269,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,66
|Açılış
|: 269,45
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
269,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,65
|138.489
|% 15,72
|
|BJKAS
|3,21
|55.174.225
|% 10,31
|
|DOGUB
|2,04
|8.085.070
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|SEYKM
|5,99
|7.793
|% 9,91
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|QNBFB
|25,20
|1.243.221
|% -7,01
|
|QNBFL
|59,00
|454.637
|% -4,22
|
|FORMT
|5,81
|27.850
|% -3,01
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|THYAO
|13,71
|78.417.282
|% 0,37
|
|BJKAS
|3,21
|55.174.225
|% 10,31
|
|ISFIN
|2,76
|32.959.839
|% 1,85
|
|GSRAY
|1,99
|28.563.038
|% 5,85
|
|EREGL
|8,10
|28.148.847
|% 1,00
|
|IHLAS
|0,82
|18.813.379
|% 5,13
|
|BJKAS
|3,21
|55.174.225
|% 10,31
|
|GSRAY
|1,99
|28.563.038
|% 5,85
|
|ISFIN
|2,76
|32.959.839
|% 1,85
|
|KARSN
|1,45
|16.028.438
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3986
|7,4358
|% -0,20
|
|Frank
|5,7219
|5,7563
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5274
|1,5351
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-7,12
|
|Altın Gr.
|269
|270
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|1.802
|1.820
|6,00
|
|Tam
|1.788
|1.833
|5,72
|
|Yarım
|864
|887
|2,77
|
|Çeyrek
|434
|443
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|0,68
|