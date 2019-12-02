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Asya borsaları alış ağırlıklı seyretti

02.12.2019 10:27

Son güncelleme : 02.12.2019 10:27
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Çin'de kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,8 ile marttan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artarak 2.873,32 puan oldu.

Japonya'da ise imalat sanayi PMI  kasımda bir önceki aya göre 0,3 puan  artarak 48,9'a yükseldi. İmalat sanayide pozitif gelişmeye işaret eden verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 yükselerek 23.529,50 puandan  günü tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,09 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 kazançla 40.950,11 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,36 primle 26.441,96 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,19 artışla 2.091,92 puanda seyrediyor.




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