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Asya borsaları geriledi

15.01.2020 12:06

Son güncelleme : 15.01.2020 12:06
Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına dair detayların belirsizliği ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerini kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerin ardından ikinci faz görüşmeler kapsamında ele alacağına dair haberler, tarifelerin en az 10 ay daha süreceğine işaret etti.

Bu durum, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ilk faz ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserliği azaltırken, detaylardaki belirsizlik pay  piyasalarına negatif yansıdı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın  yüzde 0,54 azalarak 3.090,04 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek günü 23.916,58  puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyir izleyerek 109,9  seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,60 azalışla 41.700,54 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,55 düşüşle 28.725,35 puanda ve Güney Kore'de  Kospi endeksi yüzde 0,35 kayıpla 2.230,98 puanda seyrediyor.




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