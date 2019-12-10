Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
10.12.2019 11:11
Son güncelleme : 10.12.2019 11:11
AA
Ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ederken, bu yıl bitmeden bir anlaşma yapılabileceğine ilişkin beklentileri destekleyen gelişmelere karşın piyasalardaki risk iştahının azaldığı görüldü.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in çok taraflı ticaret sistemini ve Dünya Ticaret Örgütü'nün otoritesini korumak için çaba harcamaya devam edeceği vurgulandı.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,10 artarak 2.917,32 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,09 azalışla günü 23.410,19 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 değer kazanarak 108,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,32 düşüşle 40.352,28 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 kayıpla 26.469,37 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 primle 2.098,00 puanda seyrediyor.
10:56109.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 454,77
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.324
En Düşük
108.910
10:565,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8190
En Düşük
5,8043
10:566,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4418
En Düşük
6,4265
10:56273,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,46
|Açılış
|: 273,33
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,37
|73.444.255
|% 16,43
|
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYGYO
|4,02
|12.050.688
|% 14,86
|
|RYSAS
|3,03
|15.012.085
|% 13,91
|
|HURGZ
|1,28
|778.734
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|ITTFH
|3,81
|11.630.794
|% -4,75
|
|CEMAS
|1,53
|46.123.696
|% -4,38
|
|THYAO
|13,83
|149.501.724
|% 0,22
|
|AFYON
|7,70
|116.457.563
|% 11,59
|
|EKGYO
|1,53
|81.099.008
|% 1,32
|
|ASELS
|19,67
|74.886.146
|% 0,61
|
|PAPIL
|7,37
|73.444.255
|% 16,43
|
|EKGYO
|1,53
|81.099.008
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,53
|46.123.696
|% -4,38
|
|KARSN
|1,54
|44.155.946
|% 4,05
|
|OZGYO
|1,56
|41.940.803
|% 4,70
|
|METRO
|1,34
|31.517.665
|% -4,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6194
|7,6576
|% 0,05
|
|Frank
|5,8623
|5,8976
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5450
|1,5528
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|1,96
|
|Altın Gr.
|273
|274
|0,62
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-0,09
|