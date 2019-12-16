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Asya borsaları karışık seyretti

16.12.2019 10:53

Son güncelleme : 16.12.2019 10:53
Asya borsalarında, ABD ile Çin`in ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlamasının ardından karışık bir seyir izlendi.



AA

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı  yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Trump, ikinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere  başlayacaklarını, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceklerini bildirdi.

Trump'ın açıklaması sonrası Çin de ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını duyurdu.

Analistler, ilk faz anlaşmasının detaylarına bakıldığında fikri mülkiyet, teknoloji transferi, tarım, finans hizmetleri, kur rejimi ve yapısal  reformların bulunduğunu, ayrıca Çin'in gelecek yıllarda önemli miktarda ABD'den mal ve hizmet alacağı taahhüdünü içerdiğini söyledi.

Ticaret müzakerelerinde ilk aşamanın piyasaların son bir aydır fiyatladığı şekilde sonuçlandığını belirten analistler, henüz imzaların  atılmaması ve bazı anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle piyasalarda karışık bir  seyir izlendiğini bildirdi.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın  yüzde 0,56 artarak 2.984,39 puan oldu.

Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin  (PMI) 49,8 ile yatay seyretmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 azalarak günü 23.952,35 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06  değer kazancıyla 109,4 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 düşüşle 27.600,57 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,44 primle 2.168,15 puanda seyrederken,  Hindistan'da Sensex endeksi 41.010,80 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.




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