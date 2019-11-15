Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi
15.11.2019 10:47
Son güncelleme : 15.11.2019 10:47
AA
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri piyasaların gündeminin odağındaki yerini korurken, bir anlaşmaya yakın olunduğu yönündeki açıklamalara karşın tarifelerin kaldırılmasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.
Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,43 değer kaybederek 2.897,37 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 artarak 23.303,32 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 108,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,51 artışla 40.495,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 yükselişle 26.389,11 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,07 primle 2.162,18 puanda seyrediyor.
10:32104.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 743,97
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.698
En Düşük
104.435
10:325,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7666
En Düşük
5,7457
10:326,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3566
En Düşük
6,3311
10:32270,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,87
|Açılış
|: 271,00
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,72
|2.235.010
|% 14,63
|
|KARSN
|1,38
|56.065.858
|% 8,66
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|ACSEL
|5,39
|988.254
|% 7,16
|
|BOSSA
|7,58
|7.769.015
|% 5,57
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,17
|1.987.560
|% -4,88
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|PRKME
|2,93
|613.542
|% -2,01
|
|THYAO
|13,68
|184.562.912
|% 0,51
|
|GARAN
|9,82
|69.165.831
|% 0,82
|
|ASELS
|19,18
|60.324.194
|% 1,16
|
|KARSN
|1,38
|56.065.858
|% 8,66
|
|HALKB
|5,76
|51.710.715
|% 1,23
|
|KARSN
|1,38
|56.065.858
|% 8,66
|
|KRDMD
|2,32
|49.561.389
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,73
|40.505.748
|% 0,37
|
|THYAO
|13,68
|184.562.912
|% 0,51
|
|OZGYO
|1,31
|14.182.405
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3942
|7,4313
|% 0,18
|
|Frank
|5,7973
|5,8322
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5308
|1,5385
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-7,08
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,14
|