GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AVM`ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak

28.12.2019 11:59

Son güncelleme : 28.12.2019 11:59
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.



AA

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, sektörün 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AYD olarak 2010 yılından beri aylık olarak AYD AVM Perakende Ciro endeksini yayınladıklarını ve bu endekste AVM’lerde  gerçekleşen ciro, metrekare verimliliği, ziyaret sayısı gibi verileri ölçümlediklerini anımsattı.

Endekse göre, 2019 yılının ilk 10 ayı itibarıyla AVM’lerde gerçekleşen ciroların artmaya devam ettiğini ifade eden Altaş, şunları kaydetti:

"Cirolarda artış yaşanmakla birlikte artış oranlarının sadece mart,  mayıs ve haziran dönemlerinde enflasyonun üstünde arttığını, diğer aylarda ise  artışın enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Alışveriş merkezi yatırımlarının  hızına baktığımızda da büyüme hızında yavaşlama olduğunu görüyoruz. Ülkemizde şu  anda 436 AVM’miz, 13,2 milyon metrekare kiralanabilir alanı ile ekonomimize değer  katıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde alışveriş merkezi yatırımları belli bir  doygunluğa ulaştı.

Bundan sonraki süreçte yeni alışveriş merkezi yatırımlarının azalacağını öngörebiliriz. 2020 yılında Kayseri, İzmir, Ankara, Antalya, İstanbul gibi illerimizde devam eden önemli projelerin açılışlarının gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut alışveriş merkezlerinde yenileme yatırımları ön plan çıkacaktır. Nitekim 2019 yılında şu ana kadar yeni açılan AVM sayısı 5. 2019 yıl sonunda cironun 160 milyar TL seviyelerinde, ziyaretçi sayısının ise 2,4 milyar kişi olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

2020 YILI SONU İTİBARIYLA HEDEF 445 AVM

Altaş, bundan sonraki süreçte projelendirilmesi tamamlanmış ve  finansman kaynakları planlanmış AVM’lerin inşaat çalışmalarının devam edeceğini  aktararak, "Sektörün 2020 yılı sonu itibarıyla ortalama 445 AVM’ye ulaşacağını  öngörüyoruz. Sektörümüzün önümüzdeki dönemlerde hedefi perakende sektörü ile  sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeye odaklanmak olacaktır." diye konuştu.

Ziyaret sayısında düşüş yaşanmakla birlikte metrekare verimliliğinin  artmasının ihtiyaç odaklı alışveriş yapıldığını gösterdiğini ifade eden Altaş,  alışveriş merkezlerinin alışveriş yapılan mekanlar olmanın ötesinde artık aynı  zamanda birer yaşam merkezi olduğunu, yeme-içme, kültür-sanat ve eğlence gibi  alanların alışveriş merkezlerinde ağırlığının artmasıyla yeni AVM’lerin mimari  yapısının da bu doğrultuda şekillendiğini söyledi.

Altaş, mevcut alışveriş merkezlerinin de yenilenme projeleri ile hem  mimarilerini günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarladığını hem de eskiyen  yapıyı yeniden canlandırdığını dile getirdi.

AVM'LERİN METREKARE VERİMLİLİĞİ YÜKSELİŞTE

Hüseyin Altaş, Türkiye’de alışveriş merkezi yatırımlarının özellikle  2000’li yıllardan itibaren hızlı bir büyüme gösterdiğini belirterek,  "Yatırımların hızla arttığı bu dönemde yabancı yatırımcının da ilgisi  Türkiye’deki ticari gayrimenkule yöneldi. Bu dönemde yerli ve yabancı ortaklı  yapılara baktığımızda alışveriş merkezlerinde yabancı yatırımcı oranının yüzde  30’lara ulaştığını görüyoruz. Sektörün yatırım değeri 58 milyar doları aşkın bir  orana ulaşırken bu yatırımların 17 milyar dolardan fazlası yabancı yatırımcı  tarafından gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Sektörün önemli gündem maddelerinden biri olan Ticari Gayrimenkul  Kiralama esaslarının ayrı bir kanunla belirlenmesi konusu çözüme kavuşursa  özellikle yabancı yatırımcılar için AVM yatırımlarının yeniden cazip hale  geleceğine inandıklarını ifade eden Altaş, metrekare başına verimliliğe ilişkin  şunları kaydetti:

"2019 yılının ilk 10 ayı itibarıyla artan ciro endeksine paralel  olarak metrekare verimlilikleri de yükseldi. En son yayınlanan ekim ayı verileri  itibarıyla metrekare verimliliği Türkiye genelinde 1223 TL şeklinde gerçekleşti.  Metrekare verimliliğinin en yüksek oranlarda arttığı kasım ve aralık aylarında da  yine yükseliş ivmesinin devam edeceğini öngörüyoruz."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  0,03% |  30,59
Açılış :  114.036  
Önceki Kapanış :  113.653  
En Yüksek
114.291 En Düşük
113.381
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 15.035.165 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7696 7,8086 % 1,02  
Frank 6,0923 6,1290 % 1,20  
Riyal 1,5833 1,5912 % 0,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 -1,53  
Altın Gr. 289 289 1,15  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,17  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 68,11 68,11 0,20  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru