Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı













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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 kazançla 393,04 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 12.685,30 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.181,63 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 primle 9.383,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 kazançla 5.639,13 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 22.413,29 puan oldu.Yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi 1,1160 ve 1,2875'e kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçen sterlin/dolar paritesi de 1,2940 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, ticaret müzakereleri ve Brexit belirsizliğinin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.