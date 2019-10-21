Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı
21.10.2019 11:06
Son güncelleme : 21.10.2019 11:06
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 kazançla 393,04 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 12.685,30 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.181,63 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 primle 9.383,90 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 kazançla 5.639,13 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 22.413,29 puan oldu.
Yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi 1,1160 ve 1,2875'e kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçen sterlin/dolar paritesi de 1,2940 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ticaret müzakereleri ve Brexit belirsizliğinin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.
10:5197.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -639,28
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.660
10:515,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0356
|Açılış
|: 5,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7820
|
5,8332
En Düşük
5,7811
10:516,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4350
|
6,5143
En Düşük
6,4522
10:51278,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,11
|Açılış
|: 278,72
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
279,06
En Düşük
277,29