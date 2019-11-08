Avrupa borsaları düşüşle açıldı













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Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 405,33 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 13.255,88 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 azalışla 7.384,67 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 9.423,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 gerileyerek 5.868,57 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 23.468,41 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1045 ve sterlin/dolar paritesi 1,2815 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, dün piyasalarda ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya varılacağı iyimserliğinin fiyatlanmasının ardından, bugün yatırımcıların gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) dün beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gitmediğini hatırlatan analistler, kararın Temmuz 2016'dan bu yana ilk kez oy birliğiyle alınmadığına ve 2020 yılı büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilerek yüzde 1,2'ye çekildiğine dikkati çekti.