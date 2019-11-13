Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
13.11.2019 13:01
Son güncelleme : 13.11.2019 13:01
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 405,45 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 13.224,32 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalışla 7.339,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 kayıpla 9.222 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 5.905,49 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 23.655,69 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1013 ve sterlin/dolar paritesi 1,2838 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e yönelik eleştirilerinin yatırımcının risk iştahını azalttığını ifade etti.
Dün akşam AB'nin ticari engellerinin ABD'li üreticiler için ''adil'' olmadığını belirten Trump, ''AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü.'' açıklamasında bulunmuştu.
Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, İngiltere’de enflasyon ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.
12:46104.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 279,75
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
12:465,7633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0152
|Açılış
|: 5,7660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7583
12:466,3513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0132
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
12:46271,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 271,70
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,10
|56.554.775
|% 11,11
|
|DERIM
|4,43
|14.584.412
|% 10,47
|
|ARMDA
|11,34
|2.478.557
|% 9,14
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|KLNMA
|33,54
|1.866.769
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|ARTI
|0,73
|5.353
|% -6,41
|
|THYAO
|13,23
|628.396.714
|% -0,82
|
|KRDMD
|2,34
|235.617.258
|% 2,18
|
|PGSUS
|72,35
|187.922.966
|% 1,76
|
|GARAN
|9,89
|185.085.288
|% 0,71
|
|ASELS
|19,05
|146.630.432
|% -0,05
|
|KRDMD
|2,34
|235.617.258
|% 2,18
|
|OZGYO
|1,37
|141.629.452
|% -1,44
|
|THYAO
|13,23
|628.396.714
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,20
|53.575.311
|% -2,44
|
|ADESE
|2,08
|79.588.181
|% -0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3879
|7,4250
|% -0,22
|
|Frank
|5,8014
|5,8363
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,03
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,13
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|4,00
|
|Tam
|1.792
|1.837
|5,69
|
|Yarım
|866
|889
|2,75
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,44
|61,44
|-0,62
|