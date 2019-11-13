GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

13.11.2019 13:01

Son güncelleme : 13.11.2019 13:01
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 405,45 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 13.224,32  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalışla 7.339,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 kayıpla 9.222 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 5.905,49 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 gerileyerek 23.655,69 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1013 ve sterlin/dolar paritesi 1,2838 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e yönelik eleştirilerinin yatırımcının risk iştahını azalttığını ifade etti.

Dün akşam AB'nin ticari engellerinin ABD'li üreticiler için ''adil'' olmadığını belirten Trump, ''AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü.'' açıklamasında bulunmuştu.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında yer  aldığını kaydeden analistler, İngiltere’de enflasyon ve Avro Bölgesi’nde sanayi  üretimi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:46104.252
Değişim :  0,27% |  279,75
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
104.385 En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYEN 3,10 56.554.775 % 11,11  
DERIM 4,43 14.584.412 % 10,47  
ARMDA 11,34 2.478.557 % 9,14  
SEYKM 5,39 75 % 7,80  
METAL 1,00 25.935 % 7,53  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3879 7,4250 % -0,22  
Frank 5,8014 5,8363 % 0,09  
Riyal 1,5329 1,5406 % -0,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.466 7,03  
Altın Gr. 271 271 0,13  
Cumhuriyet 1.798 1.825 4,00  
Tam 1.792 1.837 5,69  
Yarım 866 889 2,75  
Çeyrek 434 444 1,38  
Gümüş.Ons 16,95 16,99 0,16  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,02  
B. Petrol 61,44 61,44 -0,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru