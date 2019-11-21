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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

21.11.2019 12:00

Son güncelleme : 21.11.2019 12:00
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 400,91 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 azalışla 13.069,91  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 düşüşle 7.211,54 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 kayıpla 9.165,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 azalışla 5.847,55 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 23.146,90 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1080 ve sterlin/dolar paritesi 1,2934  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Senatosu'nun Hong Kong'daki protestocuları destekleyen yasa tasarısını onaylamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu tasarıyı  onaylaması ihtimalinin ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artırdığını ve yatırımcıların risk iştahını azalttığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, bugün Euro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm  Raporu ve ABD'de CB Öncü Göstergeler Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.




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