Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
21.11.2019 12:00
Son güncelleme : 21.11.2019 12:00
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 400,91 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 azalışla 13.069,91 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 düşüşle 7.211,54 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 kayıpla 9.165,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 azalışla 5.847,55 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 23.146,90 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1080 ve sterlin/dolar paritesi 1,2934 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Senatosu'nun Hong Kong'daki protestocuları destekleyen yasa tasarısını onaylamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu tasarıyı onaylaması ihtimalinin ticaret müzakerelerine ilişkin endişeleri artırdığını ve yatırımcıların risk iştahını azalttığını ifade etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, bugün Euro
Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu ve ABD'de CB Öncü Göstergeler Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.
11:45106.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -379,92
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.400
11:455,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,7010
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6934
11:456,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
11:45270,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,21
|Açılış
|: 270,02
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
269,33
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,10
|19.340.679
|% 12,35
|
|ULUUN
|3,59
|19.469.654
|% 12,19
|
|MAALT
|26,50
|6.873.040
|% 10,51
|
|QNBFL
|44,18
|1.142.982
|% 9,79
|
|UZERB
|1,72
|178.956
|% 9,55
|
|EGCYO
|0,13
|1.040
|% -7,14
|
|MEMSA
|0,17
|18.218
|% -5,56
|
|KLNMA
|40,76
|434.135
|% -5,17
|
|MTRYO
|1,99
|4.902.416
|% -4,33
|
|TRGYO
|2,26
|10.838.484
|% -3,42
|
|THYAO
|13,76
|602.785.906
|% -1,36
|
|PETKM
|3,74
|133.616.980
|% -0,53
|
|ASELS
|19,38
|133.035.001
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,33
|122.439.827
|% -1,27
|
|GARAN
|10,19
|99.898.667
|% 0,20
|
|KRDMD
|2,33
|122.439.827
|% -1,27
|
|THYAO
|13,76
|602.785.906
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,43
|58.544.828
|% -1,38
|
|PETKM
|3,74
|133.616.980
|% -0,53
|
|GSRAY
|1,74
|44.716.785
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3514
|7,3883
|% 0,17
|
|Frank
|5,7351
|5,7697
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5159
|1,5235
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|0,04
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,42
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,11
|17,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|62,09
|62,09
|-0,31
|
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