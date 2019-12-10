Avrupa borsaları, güne İtalya hariç düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
10.12.2019 11:57
Son güncelleme : 10.12.2019 11:57
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 406,39 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,57 azalışla 13.031,01 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 düşüşle 7.208,09 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 azalışla 9.331,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 5.286,86 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artarak 22.972,13 puan oldu.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki müzakerelere ilişkin Çin tarafından gelen açıklamaların bu yıl bitmeden bir anlaşma yapılabileceğine ilişkin beklentileri desteklese de piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirtti.
İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim öncesi pay piyasalarında iç dinamiklerin öne çıktığını ifade eden analistler, bugün İngiltere'de sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ile Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini aktardı.
11:42108.749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -37,48
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
108.525
11:425,8088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,8007
11:426,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,4240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4265
11:42273,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,28
|Açılış
|: 273,16
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
273,70
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|7,32
|86.289.144
|% 15,64
|
|NIBAS
|5,75
|29
|% 15,00
|
|SANEL
|4,48
|542
|% 14,87
|
|RYSAS
|3,02
|19.064.652
|% 13,53
|
|RYGYO
|3,97
|14.985.571
|% 13,43
|
|HURGZ
|1,28
|867.560
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|36
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|1.424
|% -9,57
|
|CEMAS
|1,48
|68.196.827
|% -7,50
|
|RHEAG
|1,08
|1.338.831
|% -6,90
|
|THYAO
|13,79
|420.508.130
|% -0,07
|
|AFYON
|7,45
|211.225.277
|% 7,97
|
|ASELS
|19,59
|163.668.406
|% 0,20
|
|TTKOM
|7,24
|145.341.496
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,53
|137.223.208
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,53
|137.223.208
|% 1,32
|
|CEMAS
|1,48
|68.196.827
|% -7,50
|
|KARSN
|1,52
|64.644.799
|% 2,70
|
|METRO
|1,33
|45.875.854
|% -5,00
|
|OZGYO
|1,54
|52.775.537
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6114
|7,6496
|% -0,05
|
|Frank
|5,8602
|5,8955
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5438
|1,5515
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|2,22
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,39
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,60
|16,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-0,09
|