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Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı

12.11.2019 12:54

Son güncelleme : 12.11.2019 12:55
Avrupa borsaları alış ağırlıklı bir seyirle açıldı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 kazançla 405,81 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 13.249,02 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.346,39 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 primle 9.418 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 kazançla 5.903,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 yükselişle  23.575,36 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1024 ve sterlin/dolar paritesi 1,2832  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında kesinleşmesi  beklenen AB'den otomobil ithalatına vergi uygulanması kararını erteleyeceğine  ilişkin haberlerin etkisiyle pay piyasalarının güne yükselişle başladığını  kaydetti.

Dün İngiltere'de açıklanan GSYH verisinin, yıllık yüzde 1 artış ile 2010'un 3'üncü çeyreğinden bu yana en düşük yıllık büyümeye işaret ettiğini anımsatan analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın  yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Analistler, bugün İngiltere eylül ayı işsizlik ve Almanya kasım ayı ZEW endeksleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.




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