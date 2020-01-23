GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları güne İtalya hariç düşüşle başladı

23.01.2020 12:22

Son güncelleme : 23.01.2020 12:22
Avrupa borsaları güne İtalya hariç satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 421,51 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi dün tüm zamanların en yüksek  seviyesini görmesinin ardından başlayan düşüşünü bugüne de taşıyarak yüzde 0,55  azalışla 13.441,61 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 7.536,81 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 kayıpla 9.548,20 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 5.996,67 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi  yüzde 0,32 yükselerek 23.782,52 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,3128, euro/dolar paritesi 1,1088 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'deki virüs salgınına ilişkin tedirginlikler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması ve Trump'ın dün Avrupa  Birliği'ni (AB) ticari konularda uzlaşı sağlanamaması durumunda ithal otomobillere ilave vergi uygulamakla tehdit etmesinin etkisiyle piyasalarda satış  ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan, İngiltere'de Brexit'e ilişkin yasal düzenlemede parlamento  aşaması tamamlandı. İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın, Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini tamamlaması sonrası  tasarı, Kraliçe II. Elizabeth'in onayını sunulacak. Kraliçe'nin onaylamasının ardından yasalaşacak olan tasarı ile İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den 31  Ocak'ta ayrılmış olacak.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı  Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların gündeminde yer aldığını  kaydeden analistler, Euro Bölgesi'nde ocak ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de  haftalık işsizlik başvuruları verilerinin de izleneceğini belirtti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:09122.991
Değişim :  0,20% |  243,88
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.412 En Düşük
122.203
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,77 20.213.826 % 14,24  
LINK 21,30 8.478.777 % 14,21  
HUBVC 42,40 28.353.242 % 14,16  
ESCOM 2,47 15.718.253 % 13,30  
NATEN 18,41 93.493.439 % 13,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7532 7,7921 % 0,00  
Frank 6,0918 6,1285 % 0,00  
Riyal 1,5741 1,5820 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -3,68  
Altın Gr. 296 296 -0,34  
Cumhuriyet 1.963 1.993 6,00  
Tam 1.954 2.003 7,37  
Yarım 945 969 3,57  
Çeyrek 474 485 1,78  
Gümüş.Ons 17,69 17,72 -0,14  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,02  
B. Petrol 62,41 62,41 -0,80  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru