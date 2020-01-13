Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı
13.01.2020 12:44
Son güncelleme : 13.01.2020 12:44
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay bir seyirle 419,13 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 13.506,51 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.609,86 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 kazançla 6.045,56 puan olurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 9.558,20 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 23.990,55 puanda seyrediyor.
Sterlin/dolar paritesi, düşüşünü 5'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,53 değer kaybıyla 1,2995 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1123'ten alıcı buluyor.
Analistler, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin gündemdeki yerini korumaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanacağı beklentilerinin piyasalarda iyimserliğe neden olduğunu söyledi.
ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Trump hakkındaki azil dosyasını bu hafta Senato'ya göndermesinin beklendiğini aktaran analistler, İngiltere'de Brexit süreci ve bugün açıklanacak kasım ayı dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
12:29120.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 1.787,64
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
12:295,8625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0144
|Açılış
|: 5,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
12:296,5198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5151
12:29291,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,13
|Açılış
|: 291,73
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|6,73
|84.882.706
|% 17,25
|
|RYGYO
|6,11
|60.455.937
|% 16,16
|
|HUBVC
|24,34
|47.472.422
|% 15,68
|
|MTRYO
|6,21
|63.004
|% 15,00
|
|GLBMD
|2,61
|1.063.784
|% 14,98
|
|NIBAS
|4,60
|28
|% -12,71
|
|KERVN
|0,53
|132.500
|% -3,64
|
|IHGZT
|4,91
|24.785
|% -3,35
|
|SRVGY
|12,32
|1.279.255
|% -2,99
|
|OZRDN
|2,69
|31.537
|% -2,54
|
|THYAO
|14,73
|1.090.122.820
|% 2,29
|
|PETKM
|4,01
|673.066.598
|% 2,56
|
|HALKB
|6,67
|406.531.363
|% 3,09
|
|KRDMD
|2,91
|253.887.163
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,57
|251.338.144
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|673.066.598
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,57
|251.338.144
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,91
|253.887.163
|% 2,46
|
|ALBRK
|1,72
|137.766.763
|% 1,18
|
|IEYHO
|0,72
|55.720.695
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5906
|7,6287
|% -0,78
|
|Frank
|6,0000
|6,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5575
|1,5654
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|-12,79
|
|Altın Gr.
|291
|291
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-22,03
|
|Yarım
|930
|954
|-10,66
|
|Çeyrek
|467
|477
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|0,13
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1463, 13 artarak (% 1.29 ) 114, 600
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12:27
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