Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı
14.11.2019 13:17
Son güncelleme : 14.11.2019 13:17
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 405,23 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,37 azalışla 13.180,58 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 7.332,46 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 kayıpla 9.177,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalışla 5.903,98 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 23.529,34 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1011 ve sterlin/dolar paritesi 1,2838 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ve Çin arasındaki müzakerelere ilişkin gelişmeler ile makro ekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.
Bugün açıklanan veriye göre Almanya ekonomisinin yılın 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü hatırlatan analistler, İngiltere'de ekim ayı perakende satışlar ve Euro
Bölgesi 3. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.
13:02104.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -748,12
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
13:025,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0300
|Açılış
|: 5,7690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
13:026,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0311
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
13:02272,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 2,56
|Açılış
|: 272,61
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|38,56
|15.854.166
|% 14,97
|
|PINSU
|2,26
|19.521.942
|% 10,78
|
|KLGYO
|2,48
|54.194.603
|% 10,71
|
|FLAP
|3,39
|60.402.950
|% 9,35
|
|SAYAS
|1,58
|4.491.619
|% 8,22
|
|METAL
|0,91
|61.827
|% -9,00
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|MERIT
|14,38
|6.186
|% -6,74
|
|DOKTA
|31,00
|14.774
|% -5,55
|
|SMART
|3,27
|12.583.067
|% -5,22
|
|THYAO
|13,69
|1.724.831.985
|% 0,00
|
|ASELS
|19,09
|294.947.713
|% -0,99
|
|PGSUS
|75,25
|288.170.103
|% -0,99
|
|GARAN
|9,79
|228.117.801
|% -1,61
|
|HALKB
|5,78
|209.167.991
|% -2,69
|
|THYAO
|13,69
|1.724.831.985
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,34
|186.515.033
|% -1,27
|
|ISFIN
|2,71
|150.437.391
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,29
|60.290.330
|% -0,77
|
|PETKM
|3,65
|163.217.659
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3933
|7,4303
|% 0,53
|
|Frank
|5,8174
|5,8525
|% 0,67
|
|Riyal
|1,5338
|1,5415
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,95
|
|Altın Gr.
|273
|273
|2,55
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|8,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|12,54
|
|Yarım
|870
|893
|6,07
|
|Çeyrek
|437
|446
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|0,04
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
|