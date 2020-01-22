Avrupa borsaları güne alıcılı başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
22.01.2020 12:58
Son güncelleme : 22.01.2020 12:58
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 kazançla 424,42 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 13.609,35 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artışla 7.627,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.621,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 kazançla 6.060,75 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 23.868,67 puan oldu.
Sterlin/dolar paritesi 1,3044, euro/dolar paritesi 1,1078 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin, Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelebilecek açıklamaların ve Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızlı bir şekilde yayılan ve tedirginliğe yol açan koronavirüsüne ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD'de aralık ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.
12:42123.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,84
|Açılış
|: 124.216
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|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:425,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:426,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5800
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|Önceki Kapanış
|: 6,5830
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6,5906
En Düşük
6,5707
12:42297,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,24
|Açılış
|: 297,24
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.577.112
|% 14,95
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|ESCOM
|2,16
|17.490.897
|% 13,68
|
|VAKKO
|6,29
|24.701.333
|% 13,54
|
|ERSU
|3,16
|22.162.953
|% 12,06
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|BERA
|4,43
|106.397.611
|% -5,94
|
|THYAO
|14,85
|826.312.838
|% -0,20
|
|HALKB
|7,08
|603.297.538
|% 2,16
|
|KRDMD
|3,08
|472.135.586
|% -1,60
|
|IPEKE
|9,60
|441.503.923
|% 8,97
|
|PETKM
|4,08
|426.172.028
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,72
|124.176.495
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|78.436.259
|% 0,82
|
|ALBRK
|1,74
|89.702.841
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,05
|46.917.823
|% 9,38
|
|ODAS
|1,91
|88.258.684
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7278
|7,7665
|% 0,13
|
|Frank
|6,0813
|6,1179
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5778
|1,5857
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|-2,06
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.959
|2.008
|11,98
|
|Yarım
|947
|971
|5,79
|
|Çeyrek
|475
|486
|2,89
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,22
|64,22
|-0,37
|