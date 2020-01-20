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Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

20.01.2020 11:51

Son güncelleme : 20.01.2020 11:51
Avrupa borsaları haftaya sınırlı da olsa satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 değer  kaybıyla 423,99 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 13.513,54  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.671,91 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 9.654,70 puan, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 0,22 kayıpla 6.087,46 puan,  İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40  gerileyerek 24.044,77 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2979, avro/dolar paritesi 1,1093  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, hükümet ve iş dünyası liderlerinin katılımıyla yarın  İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak 50. Dünya Ekonomik Forumu'nun ve ABD  Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştirilecek oturumla başlayacak Senatodaki  yargılama sürecinin gündemin odağında yer aldığını belirtti.

Haftanın ilk işlem gününde veri gündemin zayıf olduğuna değinen  analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.




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