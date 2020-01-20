Avrupa borsaları haftaya sınırlı da olsa satıcılı başladı.
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
20.01.2020 11:51
Son güncelleme : 20.01.2020 11:51
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 423,99 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 13.513,54 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalışla 7.671,91 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 9.654,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 6.087,46 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 gerileyerek 24.044,77 puan oldu.
Sterlin/dolar paritesi 1,2979, avro/dolar paritesi 1,1093 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, hükümet ve iş dünyası liderlerinin katılımıyla yarın İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak 50. Dünya Ekonomik Forumu'nun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştirilecek oturumla başlayacak Senatodaki yargılama sürecinin gündemin odağında yer aldığını belirtti.
Haftanın ilk işlem gününde veri gündemin zayıf olduğuna değinen analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.
11:36122.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.103,20
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.910
En Düşük
121.879
11:365,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9093
En Düşük
5,8870
11:366,5466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5578
En Düşük
6,5259
11:36296,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,36
|Açılış
|: 296,22
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,62
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,67
|140.831.270
|% 15,02
|
|QNBFB
|77,70
|13.291.702
|% 14,94
|
|RYSAS
|8,24
|18.351.833
|% 11,65
|
|GEDIK
|9,00
|19.559.812
|% 10,70
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|DAGI
|2,92
|2.715.217
|% -3,63
|
|HATEK
|7,24
|3.768.155
|% -3,47
|
|IHGZT
|4,62
|29.269
|% -2,74
|
|PGSUS
|74,30
|100.955.534
|% 0,68
|
|ODAS
|2,59
|77.070.779
|% -1,15
|
|IHLGM
|1,18
|76.926.478
|% 3,51
|
|BNTAS
|3,73
|62.553.981
|% -2,36
|
|SMART
|10,31
|26.662.961
|% 3,41
|
|IHLGM
|1,18
|76.926.478
|% 3,51
|
|BNTAS
|3,73
|62.553.981
|% -2,36
|
|MARKA
|1,29
|3.598.270
|% 3,20
|
|SMART
|10,31
|26.662.961
|% 3,41
|
|BERA
|3,92
|8.953.276
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6416
|7,6799
|% 0,01
|
|Frank
|6,0739
|6,1105
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5689
|1,5768
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|2,35
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,28
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,59
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