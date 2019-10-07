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Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyirle açıldı

07.10.2019 11:31

Son güncelleme : 07.10.2019 11:31
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 380,59 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 azalışla 11.997,40 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.153,04 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 kayıpla 8.946,60 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 azalışla 5.475,60 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kaybederek 21.422,10 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0972, sterlin/dolar paritesi 1,2306 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında 10 Ekim'de başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

 

 




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