Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyirle açıldı
14.10.2019 11:30
Son güncelleme : 14.10.2019 12:04
AA
Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 388,96 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 azalışla 12.438,30 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 7.217,93 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 9.233,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 azalışla 5.629,60 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 22.067,70 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1017, sterlin/dolar paritesi 1,2581 seviyelerinden işlem görüyor.
11:4896.656
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -2.371,92
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
96.517
11:485,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0260
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9230
En Düşük
5,8895
11:486,5261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5305
En Düşük
6,4933
11:48283,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,53
|Açılış
|: 283,19
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
283,83
En Düşük
281,12