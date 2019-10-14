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Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyirle açıldı

14.10.2019 11:30

Son güncelleme : 14.10.2019 12:04
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 388,96 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 azalışla 12.438,30  puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 düşüşle 7.217,93 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 9.233,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 azalışla 5.629,60 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44  düşüşle 22.067,70 puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,1017, sterlin/dolar paritesi 1,2581 seviyelerinden işlem görüyor.
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