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Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyirle açıldı

16.10.2019 11:06

Son güncelleme : 16.10.2019 11:06
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalışla 393,53 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 12.665,85 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 7.209,33 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 azalışla 9.329,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi dünkü kapanışın hafif altında 5.699,97 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi  yüzde 0,10 değer kaybıyla 22.345,06 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1034, sterlin/dolar paritesi 3 ayın zirvesine yakın 1,2694 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanmaya başlanan 3'üncü çeyrek bilançolarının beklentiler dahilinde gelmesine ve ABD ile Çinli yetkililer arasında olumlu devam eden ticaret görüşmelerine rağmen, Hong Kong konusunun ticaret görüşmelerini  olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. İki ülke arasında olası bir anlaşmazlık durumunun risk iştahını azalttığını kaydeden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün İngiltere'de Tüketici Güven Endeksi, Euro Bölgesi'nde dış ticaret ve Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.




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