Avrupa borsaları yükselişle açıldı













AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 kazançla 408,58 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 artışla 13.271,32 puanda seyrediyor.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.375,80 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 primle 9.369,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.920,27 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 kazançla 23.322,22 puan oldu.Euro/dolar paritesi 1,1017 ve sterlin/dolar paritesi 1,2919 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin beklentilerle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yatırımcıların odağında yoğun veri gündeminin yer aldığını söyledi.