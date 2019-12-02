Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
02.12.2019 12:55
Son güncelleme : 02.12.2019 12:55
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 kazançla 408,58 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 artışla 13.271,32 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.375,80 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 primle 9.369,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.920,27 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 kazançla 23.322,22 puan oldu.
Euro/dolar paritesi 1,1017 ve sterlin/dolar paritesi 1,2919 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin beklentilerle pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, yatırımcıların odağında yoğun veri gündeminin yer aldığını söyledi.
12:40107.715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 810,97
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:405,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:406,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:40269,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,69
|Açılış
|: 269,41
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,06
|14.479.499
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,04
|23.248.986
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.324.265
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,83
|590.822.852
|% 1,24
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|PETKM
|3,63
|121.411.985
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,75
|88.025.236
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,12
|195.244.985
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|155.599.484
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,19
|178.361.050
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|47.168.469
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4097
|7,4469
|% -0,06
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5305
|1,5382
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,46
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-8,74
|
|Yarım
|860
|882
|-4,23
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,88
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|1,24
|