Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
11.12.2019 13:28
Son güncelleme : 11.12.2019 13:28
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 kazançla 405,6 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 artışla 13.114,12 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 7.239,35 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 primle 9.334 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.851,35 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 23.124 puan oldu.
İngiltere'de seçim anketlerine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin önde olduğu görünse de aradaki farkın fazla olmayabileceği yönündeki anket sonuçları nedeniyle sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,3140, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 düşüşle 1,1084 seviyesinde işlem görüyor.
13:12108.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 4,35
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.465
13:125,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
13:126,4380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,4320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
13:12274,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,64
|Açılış
|: 274,07
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,70
|9.894.495
|% 17,46
|
|RYSAS
|3,67
|43.865.107
|% 15,05
|
|RYGYO
|4,81
|39.610.663
|% 14,52
|
|AVISA
|13,71
|8.999.592
|% 9,42
|
|PAPIL
|8,29
|148.992.781
|% 9,22
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,49
|3.317.339
|% -12,40
|
|BASCM
|2,34
|12.170
|% -9,65
|
|DIRIT
|0,94
|90.890
|% -9,62
|
|NIBAS
|5,00
|6.841.749
|% -8,59
|
|THYAO
|13,70
|353.657.196
|% -0,07
|
|VESTL
|12,97
|312.330.550
|% 6,75
|
|PAPIL
|8,29
|148.992.781
|% 9,22
|
|PGSUS
|79,50
|146.757.611
|% 1,53
|
|ASELS
|19,20
|138.348.566
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,49
|104.022.395
|% -1,32
|
|KARSN
|1,55
|99.756.614
|% 4,03
|
|ODAS
|2,16
|120.807.454
|% 4,35
|
|ISFIN
|3,14
|132.789.493
|% 0,32
|
|METRO
|1,32
|48.669.878
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6139
|7,6521
|% -0,28
|
|Frank
|5,8776
|5,9130
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5449
|1,5526
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,43
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,62
|
|Yarım
|873
|896
|-0,29
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|-0,26
|