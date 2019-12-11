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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

11.12.2019 13:28

Son güncelleme : 11.12.2019 13:28
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 kazançla 405,6 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 artışla 13.114,12 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 7.239,35 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 primle 9.334 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artışla 5.851,35 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 23.124  puan oldu.

İngiltere'de seçim anketlerine göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin önde olduğu görünse de aradaki farkın fazla  olmayabileceği yönündeki anket sonuçları nedeniyle sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,3140, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 düşüşle 1,1084 seviyesinde işlem görüyor.







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