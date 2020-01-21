GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa Merkez Bankası açıkladı! İlk kez düştü

21.01.2020 13:22

Son güncelleme : 21.01.2020 13:24
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesinde gayrimenkul kredi standartlarının beklentilere paralel olarak 2019`un dördüncü çeyreğinde değişmediğini, şirket kredi taleplerinin ise 2013 dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu.



DHA

ECB'nin banka borç anketinde tüketici kredileri ve hane halkı kredilerinin ise sıkılaşmaya devam açıklandı. Şirket kredi taleplerindeki söz konusu düşüşün yanında konut kredileri, tüketici kredileri ve hane halklarına yapılan diğer kredi taleplerinin arttığı vurgulanırken, söz konusu talep artışının düşük faiz oranlarından kaynaklandığı belirtildi.

Bankalar, yaptırımsal eylemlerin sermaye pozisyonlarındaki güçlü etkilerini koruduğunu vurgularken, buna ek olarak ödenmeyen kredilerin ise ağırlıklı olarak risk algılaması ve riskten kaçınma kaynaklı olmak üzere, gayrimenkul ve tüketici kredi standartları üzerinde hafif sıkılaştırıcı etkisi olduğunun altı çizildi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:09122.132
Değişim :  -0,40% |  -488,12
Açılış :  121.887  
Önceki Kapanış :  122.620  
En Yüksek
122.307 En Düşük
121.504
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGSER 4,58 37.521.545 % 15,95  
GEDIK 10,74 17.729.853 % 14,99  
QNBFB 89,35 5.536.930 % 14,99  
BURVA 20,12 232.711 % 14,97  
ERSU 2,73 17.813.022 % 10,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7095 7,7481 % 0,44  
Frank 6,0962 6,1329 % 0,09  
Riyal 1,5752 1,5831 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -8,57  
Altın Gr. 296 297 -1,20  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.955 2.004 -0,37  
Yarım 945 969 -0,18  
Çeyrek 474 485 -0,08  
Gümüş.Ons 17,97 18,02 -0,08  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,00  
B. Petrol 64,42 64,42 -0,78  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru