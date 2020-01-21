Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesinde gayrimenkul kredi standartlarının beklentilere paralel olarak 2019`un dördüncü çeyreğinde değişmediğini, şirket kredi taleplerinin ise 2013 dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası açıkladı! İlk kez düştü
21.01.2020 13:22
Son güncelleme : 21.01.2020 13:24
DHA
ECB'nin banka borç anketinde tüketici kredileri ve hane halkı kredilerinin ise sıkılaşmaya devam açıklandı. Şirket kredi taleplerindeki söz konusu düşüşün yanında konut kredileri, tüketici kredileri ve hane halklarına yapılan diğer kredi taleplerinin arttığı vurgulanırken, söz konusu talep artışının düşük faiz oranlarından kaynaklandığı belirtildi.
Bankalar, yaptırımsal eylemlerin sermaye pozisyonlarındaki güçlü etkilerini koruduğunu vurgularken, buna ek olarak ödenmeyen kredilerin ise ağırlıklı olarak risk algılaması ve riskten kaçınma kaynaklı olmak üzere, gayrimenkul ve tüketici kredi standartları üzerinde hafif sıkılaştırıcı etkisi olduğunun altı çizildi.
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13:095,9242
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En Düşük
295,84
BIST En Aktif Hisseler
|EGSER
|4,58
|37.521.545
|% 15,95
|
|GEDIK
|10,74
|17.729.853
|% 14,99
|
|QNBFB
|89,35
|5.536.930
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|232.711
|% 14,97
|
|ERSU
|2,73
|17.813.022
|% 10,98
|
|BALAT
|2,42
|85.005
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|983.771
|% -9,62
|
|NIBAS
|4,50
|19.991
|% -8,16
|
|MTRYO
|5,50
|25.592
|% -6,78
|
|KPHOL
|2,77
|77.494
|% -6,10
|
|ISFIN
|4,46
|864.518.390
|% 3,00
|
|THYAO
|14,78
|780.586.961
|% -1,99
|
|PETKM
|4,09
|336.640.477
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,72
|308.270.114
|% 2,38
|
|ISGSY
|5,28
|264.264.906
|% 8,42
|
|ISFIN
|4,46
|864.518.390
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,72
|308.270.114
|% 2,38
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|ALBRK
|1,77
|229.108.839
|% 1,72
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|GUSGR
|2,54
|217.344.008
|% 2,42
|
|PETKM
|4,09
|336.640.477
|% -0,49
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7095
|7,7481
|% 0,44
|
|Frank
|6,0962
|6,1329
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5752
|1,5831
|% 0,13
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-8,57
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|Altın Gr.
|296
|297
|-1,20
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|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|-0,37
|
|Yarım
|945
|969
|-0,18
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,08
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|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
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|B. Petrol
|64,42
|64,42
|-0,78
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