Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İleri Verimli Milli Endüstri Finansman Paketi çerçevesinde reel sektörümüze ve üreticilerimize tahsis edilen kredi tutarı 40 milyar liraya ulaştı" ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak açıkladı! Tutar 40 milyar TL’ye ulaştı
02.12.2019 15:51
Son güncelleme : 02.12.2019 15:59
AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından söz konusu pakete yönelik değerlendirmede bulundu.
Paket kapsamında reel sektöre ve üreticilere tahsis edilen kredi tutarının 40 milyar liraya ulaştığını aktaran Albayrak, "Enflasyona endeksli uygun maliyetli bu paket kapsamında şimdiye kadar kullanılan toplam meblağ ise yaklaşık 25 milyar lira
oldu." bilgisini paylaştı.
Albayrak'ın paylaşımında İleri Verimli Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin sonuçlarına ilişkin bir infografik de yer aldı.
Buna göre, 51 bin 372 firmaya kredi tahsis edilirken, toplam tahsis ise 39 milyar 835 milyon lira oldu. Paket kapsamında tahsis edilen kredilerin 25 milyar lirası yatırıma dönüştü.
Ham madde ara malı sektöründen 4 bin 797 firmaya 21 milyar 244 milyon lira tahsis edilirken, makine imalat yatırım kredisi kapsamında ise 1695 firmaya 6 milyar 314 milyon liralık tahsis yapıldı. Yerli makine alıcı yatırım kredisinden ise 3 bin 78 firma 7 milyar 495 milyon liralık tahsisle yararlandı.
Seracılık alanında 14 bin 409 firma 2 milyar 745 milyon liralık, stratejik bitkisel üretim alanında ise 27 bin 558 firma 2 milyar 37 milyon liralık kredi kullandı.
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