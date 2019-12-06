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Bakan Albayrak: Şimdi artık yeni bir dönem

06.12.2019 13:34

Son güncelleme : 06.12.2019 13:34
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılarda dahil olmak üzere tüm bu saldırıları, boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye`nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı" dedi.



AA

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum İş Dünyası Buluşması" programına katıldı.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, ekonominin her alanında çok büyük bir potansiyele sahip ülke olduğunu söyledi.

Ülkenin son dönemlerde birçok saldırıya ve sınamaya maruz kaldığı süreçler ve dönemler geçirdiğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin desteği ve ferasetiyle özellikle son dönemdeki ekonomik saldırılar da dahil olmak üzere tüm bu  saldırıları boşa çıkardık. Şimdi artık yeni bir dönem. Yeniden Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin potansiyelini daha da ileriye taşıma, harekete geçirme zamanı. Katma değerli, teknolojiye ve ihracata dayalı bir ekonomik değişim ve dönüşüm sürecini tesis edebilirsek Türkiye'nin potansiyelini bir daha kesintiye uğramayacak şekilde inşallah harekete geçirmiş olacağız."

"YILLIK BAZDA DA ARTIK POZİTİF BÜYÜMEYE DOĞRU GEÇTİK"

Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye ideali için omuz omuza kenetlendiklerini belirterek, Erzurum'da sanayici, çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyeceklerini dile getirdi.

Ülke açısından önemli ve verimli gelişmelerin olduğu son bir haftayı geride bıraktıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Pazartesi günü 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı.  Elhamdülillah, çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık  bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için  felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar  daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla  inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve  kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar.  Ekonomimiz, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,95  oranında pozitif büyüme kaydetti. Son dört çeyrektir negatif olan toplam iş  talebinin büyümeye katkısı 3'üncü çeyrekte yeniden pozitife dönmüş oldu ve yüzde  1,1'lik pozitif bir katkı ortaya koydu."

Son üç çeyrekte yine negatif olan sanayi sektörünün katkısı yılın  3'üncü çeyreğinde yine pozitife dönerek 0,3 oranında pozitif bir ivme  yakaladığını vurgulayan Berat Albayrak, "Dördünce çeyrekte 2020'de koyduğumuz  yüzde 5 hedefini yakalayacağımızı görüyoruz, öncü rakamlar onu gösteriyor." dedi.

"FAİZLERİN HIZLI ŞEKİLDE AŞAĞI İNDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Albayrak, kaynakları verimli kullanmaya özen gösterdiklerini dile  getirerek, yüzde 5 büyümeyi ülke olarak 2020'de yakalayacaklarını vurguladı.

Salı günü kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatan  Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonda beklentilerimizle paralel olarak kasım ayında ki bu hafif  baz etkisi yükselmesini de gördük. Eylül ayı itibarıyla yıl sonu koyduğumuz yüzde  12'lik enflasyon hedefinin çok daha rahat bir şekilde gerçekleşeceği noktada,  kasım ayında 10,55 seviyesini gördük. Geçen senenin aynı ayına göre 11 puanlık  bir düşüş oldu. Tüfe yüzde 40 seviyelerindeydi, yüzde 4,3 seviyelerine geriledi.  Enflasyon ve faizler görüyorsunuz düşmeye başladı. 3-5 yıl öncesine kadar  faizlerdeki iyileşmenin ne kadar hızlı şekilde aşağı indiğini görüyorsunuz. İşte  tüketici ve üretici fiyatlarında tüm bu fiyatlar üzerindeki baskılar yavaş yavaş  inmeye başladı bu da maliyetleri ciddi bir şekilde rahatlatan bir sürece girdik."

Bir sene önce dolara güvenenlerin halini bugün gördüklerini anlatan  Albayrak, "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız  bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da  yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla  ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, ihracatta geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 2'ye yakın  artış yaşandığını ifade ederek, aynı tarihteki dış ticaret açığının yüzde 52  oranında düşerek 25 milyar dolar seviyesine gerilediğini aktardı.

BESİCİLERE, "ALACAK" MÜJDESİ

Eylül ayı itibarıyla ihracatçı şirket sayısının ithalatçı şirket  sayısını geçtiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şu  değerlendirmede bulundu:

"Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı,  atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme  girdiğimizi çok net ifade ediyorum. Erzurum'da güzel bir haberi vermek istiyorum.  Malumunuz besicilerimizin Et ve Süt Kurumundan olan alacaklarıyla ilgili süreci  yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda geçen hafta besicilerimizin alacaklarını  145 milyon liralık kısmını ödedik. Sayın Bakanımızla konuştuk,  yıl sonuna kadar  bu anlamda bu konuda da 500 milyon liraya yakın daha ödeme yapacağız inşallah."

Berat Albayrak, Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Programa, il protokolü, siyasiler, belediye başkanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve besiciler katıldı.




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