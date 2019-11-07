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Bakan Albayrak`tan enflasyon açıklaması

07.11.2019 14:07

Son güncelleme : 07.11.2019 14:37
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Son bir yılda TÜFE`de yüzde 25, ÜFE`de yüzde 45-46 seviyesinden ekim ayı itibarıyla TÜFE`de 8,55, ÜFE`de yüzde 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk. İnşallah daha da iyi olacak" dedi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye'nin son yıllarda çok yoğun bir kuşatma planıyla mücadele ettiğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye, Gezi olaylarının ardından çukur eylemleri, sözde kanton girişimleri, DEAŞ, PKK, FETÖ saldırıları yaşadı. Hiçbirinin amacı, ekonomide yaşadığımız saldırıların, tehditlerin taşıdığı amaçtan farklı değildi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsini milletimizin desteği ile bertaraf ettik. En sonunda ekonomideki saldırıların, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en üst seviyeye çıkardılar. Taviz vermedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi kur-faiz-enflasyon sarmalına almak için her yolun denendiğini, 3 büyük kur atağı yaşandığına işaret eden Albayrak, kuru çıkartabildikleri yere kadar çıkartıp enflasyonu kontrol edilemez hale getirmeye çalıştıklarını, altından kalkılamayacak bir faiz yükü ile ülkeyi çökerteceklerini zannettiklerini anlattı.

Geçen yıl ağustos ayında dolar kurunun 7,24'e kadar çıkarıldığını, daha da yukarıya çıkaracaklarını zannettiklerini belirten Albayrak, "Ama tüm  kurumlarımızla güçlü bir refleks gösterdik. Mart ayında, son bir ayda ve Barış Pınarı operasyonlarının gerçekleştiği dönemde de aynısını denediler ama her biri  başarısız oldu, püskürtüldü." diye konuştu.

Bakan Albayrak, geçen yıl bu dönemlerde "enflasyonla topyekün mücadele" diyerek bütün paydaşlarla güçlü bir koordinasyonla güçlü adımlar atmaya  başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son bir yılda TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45-46 seviyesinden ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de yüzde 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok  tarihi bir netice ortaya koyduk. İnşallah daha da iyi olacak. Bu daha başlangıç. Yıl sonu hedefimiz kasım ve aralık ayı baz etkisinden, eksi aylardan dolayı  hedeflediğimiz 12'lerin altında gerçekleşerek ama önümüzdeki yıl itibarıyla artık düşük tek hanelileri çok daha güçlü şekilde yaşayacağımız bir döneme hızla  Türkiye girecektir.

"ULUSLARARASI YATIRIMCI RAPORLARI TÜRKİYE'NİN ORTAYA KOYDUĞU BAŞARILI PERFORMANSI İFADE EDİYOR"

Bu süreçlerde maalesef isimlerinin başına ekonomist, akademisyen, profesör unvanları koyarak koca koca beylik laflar edenler, gerçekleri çarpıtmaya, yalan söylemeye devam edenler dün de bugün de oldu, olmaya da devam edecek. Hiçbiri bugün Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı zaten hayal etmeye  ihtimal de vermiyordu. Felaket tabloları çiziyorlardı. Mesele demek ki  birilerinin küçümsediği gibi baz etkisi, şu, bu değilmiş. Demek ki enflasyonla  mücadelede Türkiye bütün paydaşlarıyla çok güçlü bir performans yakalamış. Uluslararası yatırımcı raporları Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı performansı ifade ediyor ama tabii birileri çıkacak, bu raporları inkar etmeye çalışacak, toplumu yanlış yönlendirmeye devam edecek. Türkiye ekonomisi ile ilgili sosyal medyada, başka çevrelerde toplasanız 15-20 kişiden oluşan bu koroya, hiçbir dediği tutmayan bu kişilere rağmen toplumumuza hep şunu diyorum; Çok tarihi bir süreçten güçlenerek çıktık. Hiçbir şekilde bunların söylediklerine itibar  etmeyecek noktada çok daha iyisini ortaya koymak için çok önemli performans yaptık."

Bu söylemi takınanların bir kısmının siyasi, bir kısmının ticari, bir kısmının da istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ettiğinin altını çizen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyorlardı? 'Faizleri indirmeyin, kuru tutamazsınız'. Ne oldu? Merkez Bankası bin puan faiz indirdi. Sonuç? Kur 8-10 lira olacak diyorlardı. Yüksek faizin olduğu bir yerde bunu başarmak mümkün mü? Şükürler olsun, bugün geldiğimiz noktada önemli mesafe katettik. Bu ülkenin üretimini, yatırımını yüklenmiş sanayicisine, KOBİ'sine sorun faizi. 2 yıldır, 'Dolar 10 lira olacak,  enflasyon 40-50 olacak' diye her gün insanları sosyal medya ile korkutmaya çalıştılar. Bir sene önce, 'Türkiye Arjantin ile birlikte battı, IMF'ye gidecek'... Sonuç? Biz böyle bir adım, böyle bir görüşme yapmadık. Arjantin anlaştı, 50 milyar dolara yakın bir paketle. IMF ile yürüme iradesine rağmen bir  yıl sonra Arjantin siyasi ve ekonomik olarak çok ağır bir çöküntü yaşadı. Türkiye  kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. Bugün geldiğimiz noktada  enflasyonda, faizde, cari açıkta, maliyetlerde, hepsinde... Bütün bunların arkasındaki siyasi reaksiyonları, bölgesel politikalarda Türkiye'ye uygulanan  politikaları söylemiyorum bile. Artık bu ülke bu ve benzeri saldırılara prim vermeden, buna müsaade etmeden çok daha güçlü refleks ortaya koyacak."

Bakan Berat Albayrak, 15 aylık olağanüstü dönemin tahminlerden çok daha az hasarla çok daha kısa sürede geride bırakıldığına dikkati çekerek, "Kamu  borç yükünde en sağlam duruşa sahip ülkelerden biriyiz. Genel yönetim borç  stoğunun milli gelire oranında yüzde 30,2'lik orana sahip olarak dünyadaki en iyi  ülkelerden biriyiz. Başarılı finansman yönetimimizi çok daha ileri taşımaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yastık altını ekonomiye kazandırmak, yerli ve daha düşük faizli  finansman kaynağı değerlendirmek için altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası dönemini başlattıklarını hatırlatan Albayrak, bu hamle ile 2019 yılı  itibarıyla tarihlerinin en yüksek altın ihraç kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 82,3 ton yastık altı veya piyasadaki altını ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayan Albayrak, alternatif anlamda çok başarılı bir finansman dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

"ÖNCÜ GÖSTERGELER, EKONOMİDEKİ TOPARLANMA EĞİLİMİNİN GÜÇLENDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Bu yıl sene başında koydukları 117 milyar lira faiz ödeme kapasitesini 100 milyarın da altında kapayarak elde edecekleri tasarrufu bütçedeki diğer kalemlere aktarmayı hedeflediklerini anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Makro ekonomik göstergelerin hepsinde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler ortaya koyduk. Şimdi sırada sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme dediğimiz güçlü büyümenin temelini atacağımız bir değişim dönemi başlıyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösteriyor. 25 Ekim itibarıyla yıllık  ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oldu. 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısında eylül ayında 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu, son 10 yılda, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişilik artıştan sonra tüm aylardaki istihdam artışının olduğu ay olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında özellikle haziran ayında 61 bin seviyesine kadar gerileyen aylık toplam konut satışı eylül ayında 147 bine, ipotekli konut satışında ise 58 bin seviyesine  ulaştı. Ekim ayında aylık otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 138 artarak yaklaşık 40 bin oldu.

Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli göstergelerin başında gelen Satın  Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2018 Eylül ayında 42,7 seviyesinden stratejik ve  tarihi anlamda kritik eşik dediğimiz yüzde 50 eşiğine ulaştı. Bir yıl önce ekim  ayında yüzde 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, bu yılın ekim ayında  yaklaşık yüzde 20 artarak 89,8 oldu. Eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yıldaki en yüksek rakama ulaştı. Son çeyreğin bu öncü rakamları da  gösteriyor ki inşallah bu yılı, birilerinin söyleminin aksine pozitif büyüme ile kapatacağız."

Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için firmaları üç kamu bankası ile İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi kapsamında desteklemeye devam edeceklerini belirten Albayrak, bu kapsamda tahsis rakamının 25 milyar, kredi kullandırılan miktarın da 10 milyar lirayı geçtiğini aktardı.

Kurumsal kredi faizlerinin 2014 Nisan'ın da altına düşerek yatırım ortamındaki faiz yükünün güçlü şekilde düştüğünü dile getiren Albayrak, "Haziran ayında yüzde 25,26'lardaydı piyasa faizi. Bugün 12-13'lerde. Tüm pozitif trend  tüm finans sektöründe devam ediyor, daha da iyi olacak. Bu mücadelede en ufak gevşemeye izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Samsun ile ilgili projeleri de takip ettiği, yakında bir müjde vereceklerini kaydetti.

Toplantı, konuşmanın ardından basına kapalı olarak bir süre daha devam etti.




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