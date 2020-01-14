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Bakan Albayrak`tan sanayi üretimi değerlendirmesi

14.01.2020 13:04

Son güncelleme : 14.01.2020 13:04
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verilerine ilişkin, önceliklerinin katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacağını belirterek, "İnşallah 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" ifadesini kullandı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Kasım 2019'a ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine  dikkati çeken Albayrak, "Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın mesajında yer alan infografikte, sanayi üretim endeksi  Kasım 2019 verileri ve sanayi alt sektörlerinde yaşanan gelişmelerin, reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından ivmelenme sürecinin güçlü pozitif seyrini  ortaya koyduğu aktarıldı.

İnfografikte yer verilen verilere göre, alt bölüm endekslerinden  yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 6,8, yıllık bazda yüzde 17,8, imalat sanayi endeksi aylık yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 5,3, sermaye malı endeksi de aylık  yüzde 2,4, yıllık bazda da 7,5 artış gösterdi.




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