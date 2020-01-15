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Bakan Pekcan`dan Fas`ta karşılıklı yatırım çağrısı

15.01.2020 14:59

Son güncelleme : 15.01.2020 14:59
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Fas`ın, sahip olduğu canlı ekonomi, stratejik konum ve Afrika`ya giriş kapısı olma nitelikleriyle Türkiye`nin önemli ortaklarından biri olduğunu, Türk yatırımcıların bu ülkede daha fazla yatırım yapmasını beklediklerini belirterek, "Faslı iş insanlarını da Türkiye`ye yatırıma davet ediyoruz" dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nijerya'daki temaslarının ardından geldiği Fas'ın başkenti  Rabat'ta Fas Krallığı Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay  Hafid Elalamy ile görüştü.

Daha sonra Bakan Elalamy ile Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığında  düzenlenen "Fas-Türkiye İş Toplantısı"na katılan Pekcan, burada yaptığı  konuşmada, Türkiye'den yatırımcı ağırlıklı iş insanları heyetiyle bu ülkede  bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pekcan, ülkeler arasındaki tarihi, kültürel, dostane ilişkilere  paralel olarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek derinleşmesini ve  güçlenmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, bu doğrultuda Türkiye olarak iki  ülkenin kazan-kazan perspektifiyle dengeli ticaretten yana olduğunu bildirdi.

Faslı muhatabı ile iki ülkenin mevcut potansiyellerini kullanarak yeni  yatırım ve ticaret olanakların artırılması yönünde çalışmalara devam etme  konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Pekcan, "Fas, sahip olduğu canlı  ekonomisi, stratejik konumu, Afrika'ya giriş kapısı olma niteliğiyle Türkiye'nin  önemli ortaklarından biri, Türk yatırımcıları açısından yeni pazar imkanları  sunuyor. Fas başta ABD, Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri, Afrika Kıtasal Serbest  Ticaret Anlaşması, Mağrip Arap Birliği (MAB) ile imzalamış olduğu anlaşmalarla da  Türk yatırımcıları açısından  yeni pazar imkanları olması açısından önemli." diye  konuştu.

Küresel ekonominin, gerek ülkelerin aldığı ticari önlemler gerekse  siyasi anlaşmazlıklar ve jeopoltik belirsizliklerdeki artış neticesinde ticaret  potansiyelinin oldukça altında bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Pekcan,  şöyle konuştu:

"Çok taraflı küresel ticaret sisteminin etkisinin azaldığı böyle bir  konjonktürde, ikili ticaret anlaşmaları daha kritik bir hal almış durumda. Yine  bu çerçevede, bölgesel ortaklıklardan ve potansiyellerden mümkün olduğunca  faydalanılması elzem hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye ve Fas  arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her zamankinden daha  fazla önem kazandığını söyleyebiliriz.”

"DENGELİ TİCARET ARTIŞINDAN YANAYIZ"

Bakan Pekcan, Türkiye olarak ticari ilişkilerde her zaman kazan-kazan  ilkesiyle hareket ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye ve Fas arasında 2006  yılından bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticari ve  ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki en önemli enstrümanlardan biri olduğunu  kaydetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk andan bugüne temel amaçlarının  ticaretin iki ülke yararına, dengeli bir şekilde artırılması olduğunu aktaran  Pekcan, şöyle devam etti:

"Biz bu amacımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. İki ülke arasındaki  ticaret hacmi 2005 yılında 514 milyon dolar iken 2018 yılında 2,7 milyar dolara  çıkmıştır. Aynı dönemde Fas'ın Türkiye'ye ihracatı 4 kat, Türkiye'nin Fas'a  ihracatı ise 4,4 kat artmıştır. Aslında iki taraf için de ciddi artış oranları  var. 2019 yılında ise ikili ticaret hacmimiz 3 milyar dolar seviyesine yaklaştı.  Biz her iki ülkenin hem sanayisinin gelişmesi hem de ticaretimizin dengeli bir  şekilde karşılıklı olarak artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hedefe  yönelik olarak da heyetlerimiz ortaklık komitesi ve STA kapsamında bir araya  geldiler."

FAS'IN TANITIMI İÇİN "ROAD-SHOW" ETKİNLİKLERİ PLANLANIYOR

Türkiye'nin 65 milyar dolar civarında yurt dışı yatırımları  bulunduğunu, Fas'taki yatırım tutarının ise 306 milyon dolar olduğunu ifade eden  Pekcan, "Fas'ın bölgesel avantajlarını kullanarak Türk yatırımcıların bu ülkede  daha fazla yatırım yapmasını bekliyoruz, bunu da teşvik ediyoruz. Faslı iş  insanlarını da Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz." dedi.

Pekcan, Fas'ın sunduğu yatırım imkanlarının Türkiye'de tanıtımı  amacıyla "Road-show" düzenleyeceklerini belirterek, Fas ürünleriyle ilgili de  "Fas Günleri" etkinliği yapacaklarını anlattı.

Türk firmalarının Fas'taki yatırımları hakkında bilgi veren Pekcan, "Yatırımların kolaylaştırılması ile ilgili karşılıklı iş birliği  anlaşması  imzalayabiliriz. Karşılıklı ticaretimizin dengeli bir şekilde artırılması yönünde  çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

"TÜRK FİRMALARINA DESTEK VERME KONUSUNDA İSTEKLİ VE HAZIRIZ"

Bakan Elalamy de söz konusu organizasyonun yeni iş birliği ve yatırım  imkanlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bunun  Türkiye ve Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı  sağlayacağını söyledi.

Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında STA'nın hayata geçtiğini hatırlatan Elalamy, anlaşmanın iki ülkenin lehine olması için çalıştıklarını  bildirdi.

Fas'ta büyük bir yatırım imkanı olduğuna işaret eden Elalamy, "Türk yatırımlarının ülkemizde gelişmesini arzu ediyoruz ve yatırım alanında Türk firmalarına destek verme konusunda istekli ve hazırız." dedi.




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