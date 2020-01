Bakan Pekcan`dan Fas`ta karşılıklı yatırım çağrısı













AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nijerya'daki temaslarının ardından geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Krallığı Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy ile görüştü.Daha sonra Bakan Elalamy ile Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen "Fas-Türkiye İş Toplantısı"na katılan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den yatırımcı ağırlıklı iş insanları heyetiyle bu ülkede bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.Pekcan, ülkeler arasındaki tarihi, kültürel, dostane ilişkilere paralel olarak ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin giderek derinleşmesini ve güçlenmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, bu doğrultuda Türkiye olarak iki ülkenin kazan-kazan perspektifiyle dengeli ticaretten yana olduğunu bildirdi.Faslı muhatabı ile iki ülkenin mevcut potansiyellerini kullanarak yeni yatırım ve ticaret olanakların artırılması yönünde çalışmalara devam etme konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Pekcan, "Fas, sahip olduğu canlı ekonomisi, stratejik konumu, Afrika'ya giriş kapısı olma niteliğiyle Türkiye'nin önemli ortaklarından biri, Türk yatırımcıları açısından yeni pazar imkanları sunuyor. Fas başta ABD, Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması, Mağrip Arap Birliği (MAB) ile imzalamış olduğu anlaşmalarla da Türk yatırımcıları açısından yeni pazar imkanları olması açısından önemli." diye konuştu.Küresel ekonominin, gerek ülkelerin aldığı ticari önlemler gerekse siyasi anlaşmazlıklar ve jeopoltik belirsizliklerdeki artış neticesinde ticaret potansiyelinin oldukça altında bir ilerleme kaydettiğini dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:"Çok taraflı küresel ticaret sisteminin etkisinin azaldığı böyle bir konjonktürde, ikili ticaret anlaşmaları daha kritik bir hal almış durumda. Yine bu çerçevede, bölgesel ortaklıklardan ve potansiyellerden mümkün olduğunca faydalanılması elzem hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye ve Fas arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını söyleyebiliriz.”Bakan Pekcan, Türkiye olarak ticari ilişkilerde her zaman kazan-kazan ilkesiyle hareket ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye ve Fas arasında 2006 yılından bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesindeki en önemli enstrümanlardan biri olduğunu kaydetti.Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk andan bugüne temel amaçlarının ticaretin iki ülke yararına, dengeli bir şekilde artırılması olduğunu aktaran Pekcan, şöyle devam etti:"Biz bu amacımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2005 yılında 514 milyon dolar iken 2018 yılında 2,7 milyar dolara çıkmıştır. Aynı dönemde Fas'ın Türkiye'ye ihracatı 4 kat, Türkiye'nin Fas'a ihracatı ise 4,4 kat artmıştır. Aslında iki taraf için de ciddi artış oranları var. 2019 yılında ise ikili ticaret hacmimiz 3 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Biz her iki ülkenin hem sanayisinin gelişmesi hem de ticaretimizin dengeli bir şekilde karşılıklı olarak artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hedefe yönelik olarak da heyetlerimiz ortaklık komitesi ve STA kapsamında bir araya geldiler."Türkiye'nin 65 milyar dolar civarında yurt dışı yatırımları bulunduğunu, Fas'taki yatırım tutarının ise 306 milyon dolar olduğunu ifade eden Pekcan, "Fas'ın bölgesel avantajlarını kullanarak Türk yatırımcıların bu ülkede daha fazla yatırım yapmasını bekliyoruz, bunu da teşvik ediyoruz. Faslı iş insanlarını da Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz." dedi.Pekcan, Fas'ın sunduğu yatırım imkanlarının Türkiye'de tanıtımı amacıyla "Road-show" düzenleyeceklerini belirterek, Fas ürünleriyle ilgili de "Fas Günleri" etkinliği yapacaklarını anlattı.Türk firmalarının Fas'taki yatırımları hakkında bilgi veren Pekcan, "Yatırımların kolaylaştırılması ile ilgili karşılıklı iş birliği anlaşması imzalayabiliriz. Karşılıklı ticaretimizin dengeli bir şekilde artırılması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.Bakan Elalamy de söz konusu organizasyonun yeni iş birliği ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bunun Türkiye ve Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.Türkiye ve Fas arasında 2006 yılında STA'nın hayata geçtiğini hatırlatan Elalamy, anlaşmanın iki ülkenin lehine olması için çalıştıklarını bildirdi.Fas'ta büyük bir yatırım imkanı olduğuna işaret eden Elalamy, "Türk yatırımlarının ülkemizde gelişmesini arzu ediyoruz ve yatırım alanında Türk firmalarına destek verme konusunda istekli ve hazırız." dedi.