Bakan Pekcan`dan kadın girişimcilere ihracat çağrısı













AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kadınların iş gücüne katılım oranlarında ciddi bir artış olmasına rağmen bunun yetersiz olduğunu söyledi.Türkiye'nin üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefi olduğunu ifade eden Pekcan, kadın girişimcileri ihracatçı olarak da görmek istediklerini ifade etti.Pekcan, ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri sebebiyle küresel ihracatın düştüğünü ancak Türkiye'nin ihracatından yılın 8 ayı itibarıyla yüzde 2,9 artış görüldüğünü vurgulayarak, "Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren 50 ülke arasında Türkiye 7'nci sırada. Bu güzel bir veri ancak daha fazla markalaşmaya, dijitalleşmeye, teknolojiye ve ihracata ağırlık vererek ülkemizi üst gelir grubuna taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.Kadın girişimci sayısının son 15 yılda 40 binden 112 bine çıktığını kaydeden Pekcan, gelişmiş ülkelerde de kadınların hem siyaset hem de ticarette daha fazla yer aldığını dile getirdi.Pekcan, Türkiye'de kadın istihdamını artırmanın ve cinsiyetler arası iş gücüne katılım oranındaki farkı azaltmanın önemli bir ekonomik kazanç sağlayacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde ve dünyada kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var, lütfen bu fonlardan yeteri kadar faydalanın." çağrısını yaptı.Yeni kadın girişimci kazanmanın yanında, mevcut girişimlerin de sürdürülebilirliğini sağlamanın önemin işaret eden Pekcan, "Güçlü kadınlarımızı dünya ekonomik arenasında başarılı ihracatçılar olarak görmek istiyoruz. Biz de bakanlık olarak her türlü desteğimizle arkanızdayız." dedi.İhracatçı Yetiştirme Akademisi'nde eğitimler verildiğini anlatan Pekcan, bu eğitimleri 5 ilde yaptıklarını, bunun 81 ilde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.Pekcan, İhracat Destek Ofisileri ve Gümrük Rehberi Programı gibi ihracatçılara yönelik çalışma ve desteklere değinerek, "Özellikle tasarruf, eğitim, sertifika ve pazara giriş destekleri bunlardan birkaçı. Bu destekler için kolaydestek.gov.tr sitesinden bilgi alıp siz de onlardan yararlanabilirsiniz." diye konuştu.Akıllı İhracat Platformu'nun tamamını 2020'nin sonunda devreye alacaklarını ifade eden Pekcan, bu platformla her firmaya dijital kimlik vereceklerini anlattı.Pekcan, yurt dışına giden ticaret müşavirleri için Müşavir Ağı Destek Sistemi'ni oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:"Yurt dışına giden müşavirlerimiz bu sistem üzerinden istediği bilgilere ulaşabilir oldu. Müşavir ağı bilgilendirmesinde ticaret müşavirinin bulunduğu ülkedeki teknik mevzuat, pazar koşulları sisteme yükleniyor. Bu sistem şu anda bakanlığımız bünyesinde iç kullanıma açık, bunu yıl sonuna kadar iş dünyasına açacağız. Müşavire Danışın Hattımız da aktif olacak."Pekcan, bakanlığın kooperatifler için de destek programı olduğuna dikkati çekerek, "2 bin 500'den fazla üyesi olan 189 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz." dedi.Bakanlık olarak bütün projelerde kadınların aktif olmasını beklediklerini vurgulayan Pekcan, bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin beraber çalışması gerektiğini söyledi.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimci oranının 12 senede yüzde 4'ten yüzde 9'a yükseldiğini belirterek, bu artışta hem Bakan Pekcan'ın hem de Kadın Girişimci Kurulları'nın büyük emeği olduğunu dile getirdi.Ülkede girişimci sayısını artırarak Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için çalıştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Buradaki en büyük umudumuz da kadınlarımız. Önümüzdeki dönemde her ilde kadın girişimci sayımızı 2 katına çıkaracağız." ifadelerini kullandı.Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarına proje geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, girişimcilerin toplumun çimentosu olduğunu belirtti.Zenginleşmek ve istihdam sorununu çözmek için girişimci sayısını artırmak gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla uçulmaz. Dünya kadın girişimcileri sıralamasında ilk 20 ülke arasında biz de olmalıyız. Kendi başarı hikayenizi genç kızlara anlatın ve onları girişimci olmaya yönlendirin." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan'a hediye takdim etti, daha sonra pasta kesilerek illerden gelen Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile toplu fotoğraf çekildi.