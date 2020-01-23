GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

23.01.2020 15:11

Son güncelleme : 23.01.2020 15:11
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 511 milyon lira artarak 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liraya yükseldi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Ocak ile biten haftada 5 milyar  511 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 639 milyar 948 milyon liradan 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 24 milyar 885 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 573 milyar 739 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 472,2 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Ocak ile biten haftada 1  milyar 270 milyon lira yükselerek 472 milyar 176 milyon liraya ulaştı. Söz konusu  kredilerin 200 milyar 474 milyon lirası konut, 6 milyar 973 milyon lirası taşıt  ve 264 milyar 729 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 510 milyon lira  artarak 397 milyar 201 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 düşüşle 113  milyar 758 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 51 milyar  706 milyon lirası taksitli, 62 milyar 52 milyon lirası taksitsiz oldu. 

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 17 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artarak 150  milyar 180 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 96 milyar 991  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 332 milyon lira  artarak 618 milyar 53 milyon liraya çıktı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:55123.325
Değişim :  0,47% |  577,78
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457 En Düşük
122.203
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,96 36.446.032 % 20,00  
ULUSE 31,76 4.788.515 % 19,94  
RYSAS 11,21 33.268.946 % 19,26  
HUBVC 43,96 39.374.052 % 18,36  
RYGYO 9,06 6.539.080 % 16,75  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7616 7,8005 % 0,11  
Frank 6,0991 6,1358 % 0,12  
Riyal 1,5758 1,5837 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.552 1.553 -6,59  
Altın Gr. 296 296 -0,49  
Cumhuriyet 1.962 1.991 -2,00  
Tam 1.952 2.001 -2,74  
Yarım 943 968 -1,33  
Çeyrek 473 484 -0,66  
Gümüş.Ons 17,59 17,62 -0,24  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 62,27 62,27 -0,94  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru