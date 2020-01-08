Barkindo`dan Trump`a mektup













DHA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, Trump'a yazdığı bir mektupta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tek başına petrol piyasalarını dengeleyemeyeceğini belirtirken, OPEC'in ekstra kapasitesinin günde 3 milyon varille 3.5 milyon varil arasında olduğunu hatırlattı.Bunun yanında Barkindo, İran'ın Irak'taki ABD üssüne düzenlediği saldırı sonrası Irak petrol üretim tesislerinin güven altına alındığını ve üretime devam edildiğini söyledi ve ekledi:"Irak'taki tesislerin güven altına alınması iyi bir haber, üretim etkili bir şekilde devam ediyor."