Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verildi.
BDDK`dan flaş taksit kararı!
25.10.2019 11:53
Son güncelleme : 25.10.2019 11:53
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi
kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/10/2019 tarihli ve 8632 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."
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|% 0,00
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|%
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|Alış
|Satış
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|910
|3,13
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