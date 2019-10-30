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BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor

30.10.2019 11:22

Son güncelleme : 30.10.2019 11:22
Dünyada olduğu gibi Türkiye`de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi`nde katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 108,3 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 7,5 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lirayı buldu.



AA

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini  hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek  yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 27 Ekim  2003'te başlayarak 16. yılını doldurdu.

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 110 BİN KİŞİYE DAYANDI

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri  otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS  istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla EGM temel  göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 18 Ekim itibarıyla sistemdeki  katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 916 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 93 milyar 257 milyon  lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 15 milyar 90 milyon lira olarak  gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon  tutarının toplam büyüklüğü 108 milyar 347 milyon lira oldu.

Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 109 bin  863'ü buldu.

KATILIMCILARIN FON TUTARININ 86 MİLYAR LİRASI FAİZLİ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 83 milyar 488 milyon lirası faizli  fonlarda, 9 milyar 769 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken,  devlet katkısı fon tutarının 13 milyar 977 milyon lirası faizli, 1 milyar 114  milyon lirası ise faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki çalışanların biriktirdiği 7 milyar 471 milyon TL'lik fon  tutarının ise 2 milyar 765 milyon lirası faizli fonlarda, 4 milyar 706 milyon  lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 86 milyar 253 milyon lirası  faizli, 14 milyar 475 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

10 AYDA FON BÜYÜKLÜĞÜ 20 MİLYAR LİRA ARTTI

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886, katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekli olanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2018'in sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı  16 milyar 697 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 3 milyar 771 milyon lira  artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 20 milyar 468 milyon liralık yükseliş  görüldü. Emekli sayısı da 20 bin 722 kişi yükseldi.

OKS'DEKİ ÇALIŞAN SAYISI 5 MİLYON 313 BİN

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri  çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli  idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme  girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme  katılım sağladı.

Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan  özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel  sektör 1 Temmuz 2018'den itibaren otomatik katılımla BES'e dahil olurken, 5-10  çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li oldu.

Otomatik katılım istatistiklerine göre, 2017'nin başından itibaren  otomatik olarak BES'e dahil olup 29 Aralık 2017 itibarıyla sistemde bulunanların  sayısı 3 milyon 417 bin 3 olarak kayıtlara geçmişti. Aynı dönemde çalışanların  fon tutarı da 1 milyar 793 milyon lira olmuştu. Geçen yılın sonu itibarıyla ise  sistemde olanların sayısı 4 milyon 761 bin 688, çalışanların fon tutarı da 4  milyar 685 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl 18 Ekim itibarıyla açıklanan verilere bakıldığında, otomatik  katılım ile sisteme girenlerin sayısı 5 milyon 313 bine ulaşırken, bu  katılımcıların biriktirdikleri fon tutarı 7 milyar 471 milyon lira oldu.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının  toplam büyüklüğü olan 108 milyar 347 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme  dahil olanların biriktirdiği 7 milyar 471 milyon lira dikkate alındığında,  sistemin toplam büyüklüğü 115 milyar 818 milyon lira oldu.




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