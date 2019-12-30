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Bireysel bankacılık ürün ve hizmet ücretleri internet sitesi açıldı

30.12.2019 14:11

Son güncelleme : 30.12.2019 14:36
Türkiye Bankalar Birliği bireysel bankacılık müşterilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği iş birliğinde Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde bir internet sitesi hazırlandığını açıkladı.



DHA

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada "www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesinde bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması amaçlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Finansal tüketicilere yönelik ürün veya hizmetlerden faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve esaslar, BDDK tarafından yürürlüğe konulan, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmektedir.

BDDK internet sitesinde yer alan “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri” sayfasından da www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr adresine yönlendirme yapılacaktır."




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