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BIST 100, 120 bin puanın üzerinde açıldı

14.01.2020 10:48

Son güncelleme : 14.01.2020 12:14
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.12 artışla 120 bin 392 puana çıkarak, yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 120 bin puanın üzerinde açıldı. Endeks en son 2018 yılının Ocak ayında bu düzeylerde açılmıştı.



DHA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapacağı toplantıdan çıkacak faiz kararı öncesi, piyasalarda, Hazine ihaleleri ve ABD ile Çin arasında Çarşamba günü imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez ve yedi yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek.

ABD ve Çin'den art arda yapılan açıklamalara göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki birinci kademe ticaret anlaşmasının Çarşamba günü imzalanması bekleniyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 2.01 düşüşle 11.24  düzeyine gerilerken iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 4.37 düşüşle 10.72 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.8855 lirayı gördükten sonra 5.88-5.89 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5283 lira ve en yüksek 6.5593 lirayı gördükten sonra 6.55-6.56 lira aralığında,

- sterlin de en düşük 7.6154 lira ve en yüksek 7.6468 lirayı gördükten sonra 7.63-7.64 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Borsa dolar bazında Ocak 2019 zirvesini test ediyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor. MSCI Dünya endeksi ABD öncülüğünde yeni zirveler kırarken, altın, yen gibi emin liman yatırım araçları değer kaybediyor. Gelişmekte olan ülke hisse ETF girişi, Çin ve Hong Kong önderliğinde 14 haftadır devam ediyor.

Türkiye varlıkları risk iştahındaki artışa paralel değer kazanmaya devam ediyor. 5 yıllık CDS kur şokunun başladığı Mayıs 2018, 10 yıllık tahvil Ekim 2017’den beri gördüğü en düşük seviyelere geriledi.

MSCI Türkiye Ocak 2019’da gördüğü direnç seviyelerini test ediyor. ABD vadelileri ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yükselişin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak son dört günde gerçekleşen 10,000 puanlık yükseliş 2,000 puana kadar ulaşan bir geri çekilme ihtimalini artırıyor.

Veri akışında yurt içinde Kasım sanayi üretimi (beklenti aylık yüzde 1.0 büyüme), yurt dışında ABD tüketici enflasyonu (beklenti yıllık yüzde 2.4) izlenecek.

Zayıf gelen PMI verisi (49) sonrası bugün gelecek sanayi üretimi verisi daha önemli hale geldi."




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