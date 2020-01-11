ABD Federal Havacılık Kurumu, uçak üreticisi Boeing’in 737 MAX modellerindeki hatalı kanat parçaları nedeniyle 5.4 milyon dolar ceza öngördü.
Boeing’e 5.4 milyon dolarlık ceza
11.01.2020 11:02
Son güncelleme : 11.01.2020 11:02
DHA
ABD Federal Havacılık Kurumu'ndan (FAA) gelen yeni ceza, Boeing’e verilen 737 NG modelindeki hatalı parçalar için 3.9 milyon dolarlık cezanın ardından ikinci yaptırım oldu.
Bunun yanında ABD’li şirket, 737 MAX uçaklarını kullanmadan önce pilotlarının uçuş simülasyonu eğitimi alacaklarını açıklamış, ve böyle bir eğitimin gereksiz olduğu yönünde yaptığı önceki iddiaları değiştirmişti.
Şirket ayrıca, Boeing’in geçen sene iki ölümcül kazaya yol açan 737 MAX modelleri sebebiyle işten çıkardığı CEO’su Dennis Muilenburg’un “kıdem tazminatı almadığını” duyurmuştu. Boeing’e göre, Muilenburg ayrıca 14 milyon dolar
değerinde hisse senedi hakkından mahkum bırakılmış, fakat eski CEO’nun 62.2 milyon dolar değerinde emeklilik maaşı alacağı açıklanmıştı.
Boeing hisseleri, Cuma günü kapanışta yüzde 1.91 düşüşle 329.92 dolara geriledi.
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05294,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,14
|Açılış
|: 294,87
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,93
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6502
|7,6886
|% 0,05
|
|Frank
|6,0170
|6,0533
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5618
|1,5696
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|9,06
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,23
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|64,95
|64,95
|-0,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58YUNSA
Yüzde 9.40 oranında artışla 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 106, 427 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 638, 26 artarak (% 0.57 ) 113, 148
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, EGCEY
-
17:56
EGCEY, YKBNK, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
MTRYO, SANFM, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında