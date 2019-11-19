Boeing, Dubai Air Show`da 5,9 milyar dolar tutarında 737 MAX siparişi aldı.
Boeing`e 6 milyar dolarlık sipariş
19.11.2019 11:19
Son güncelleme : 19.11.2019 11:56
Boeing, Dubai Air Show'da liste fiyatı üzerinden toplam tutarı 5,9 milyar dolar
olan 50 adet 737 MAX siparişi aldı.
Yapılan açıklamaya göre Kazakistan hava yolu şirketi Air Astana, 30 adet 737 MAX almak için niyet mektubu gönderdi.
Bu ön siparişin tutarı 3,6 milyar dolar olarak ifade edildi.
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|1,80
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|% 13,92
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|OYLUM
|4,01
|8.327.891
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|YUNSA
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|54.128.093
|% 10,64
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|UZERB
|1,43
|25.536
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|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
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|EGCYO
|0,13
|130
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|7,60
|96.221
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|
|TIRE
|2,16
|22.540.519
|% -4,00
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|YKGYO
|2,20
|7.778.415
|% -3,93
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|TDGYO
|1,75
|1.550.297
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|THYAO
|14,13
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|ASELS
|19,53
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|168.861.693
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|GARAN
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|168.560.681
|% 0,89
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|KRDMD
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|145.518.265
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|105.060.266
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|% 0,74
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|KRDMD
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|145.518.265
|% -1,68
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|THYAO
|14,13
|800.934.084
|% -0,63
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|TSKB
|1,01
|45.219.834
|% 2,02
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3986
|7,4357
|% -0,17
|
|Frank
|5,7603
|5,7950
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5226
|1,5302
|% -0,23
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,05
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
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|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
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|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,05
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|Gümüş Gr.
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|3,15
|0,01
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