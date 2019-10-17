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Boğaz’ın incisine Katarlı talip oldu

17.10.2019 07:39

Son güncelleme : 17.10.2019 07:39
Ünal Aysal’ın sahibi olduğu şirketin bir bankaya olan borcundan dolayı icralık olan Boğaz’ın incisi ‘Hotel Les Ottomans’a, Katarlı şirket talip oldu. 7 Kasım’da yapılacak ihaleye, Türk ve Katar ortaklı ‘HBK Referans Holding’ de girecek.



Milliyet Ekonomi Servisi

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2018/3897 E. sayılı dosyasında yapılan kıymet takdirinde 440 milyon değer biçilen otel, yaklaşık 7 bin 980 metrekare alan üzerinde konumlanmış durumda.

HBK Referans Holding’in Türk ortağı Servet Uçar, “Teminat mektuplarını hazırladık. Katarlı ortaklarım burayı çok istiyor. İhale tarihine kadar, ihaleden önce alacaklı ile borçlu anlaşıp ihale ertelenmezse ya da düşürülmezse, biz bu ihaleye girmek için her türlü hazırlığımızı yaptık. İhaleyi aldığımız taktirde otel için dünyaca ünlü bir marka ile iş birliği yapacağız” dedi.
 





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