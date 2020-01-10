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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

10.01.2020 13:24

Son güncelleme : 10.01.2020 13:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 artışla 118.334,63 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,  saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 344,18 puan artarak 118.334,63 puana  çıkarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 0,25  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,23 ile  turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile iletişim oldu.

ENDEKS 118 BİN BANDINDA DENGELENDİ

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 14 Mart 2018 tarihinden bu  yana en yüksek seviye olan 118.669,24 puanı gördükten sonra 118.000 - 118.500  bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen  "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları  ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Öğleden sonra, yurt içinde  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın  beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve  ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler,  BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532  seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000  seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.





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RYSAS 5,78 85.068.168 % 12,89  
RYGYO 5,41 66.338.219 % 10,86  
MRGYO 1,26 50.778.939 % 10,53  
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Frank 6,0101 6,0463 % 0,07  
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Altın Ons 1.548 1.548 -2,76  
Altın Gr. 293 293 0,54  
Cumhuriyet 1.947 1.976 0,00  
Tam 1.934 1.982 -4,27  
Yarım 935 959 -2,07  
Çeyrek 469 479 -1,03  
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